Guardiola pregunta hasta cuándo piensa Sánchez seguir "como si todo a su alrededor no tuviera nada que ver con él"

"¿Hasta cuándo piensa Pedro Sánchez seguir actuando como si todo lo que sucede a su alrededor no tuviera nada que ver con él?", es la pregunta que ha manifestado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz por la que condenan al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación. Además, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Institución Provincial en ese momento y exsecretario general del PSOE extremeño hasta el pasado diciembre, ha sido igualmente condenado a 18 años de inhabilitación.

"La justicia ha hablado", ha declarado Guardiola a través de redes sociales, alegando que tanto Sánchez como Gallardo han sido condenados "por utilizar las instituciones extremeñas como su cortijo".

La sentencia, emitida este martes minutos después de las 12.00 horas, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo ha sido condenado como autor de dos delitos de prevaricación administrativa a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

Junto a ellos han sido condenados otros nueve trabajadores y cargos públicos de la institución provincial: Juan María Carrero, asesor de Moncloa y amigo íntimo de Sánchez que consiguió una plaza de coordinador de centros y programas de actividades transfronterizas; Ricardo Cabezas, actual diputado de Cultura; Elisa Moriano, exdirectora del Área de Cultura; Cristina Núñez, exdiputada de Cultura; Juana Cinta Calderón, exdirectora del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior; Félix González, funcionario de la institución; Emilia Parejo, exdirectora de Cultura; Francisco Martos, exdiputado de Cultura y actual alcalde de Castuera; y Manuel Candalija, director del Área de Cultura. Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación administrativa a una pena de nueve años de inhabilitación. La Sala absuelve a los once procesados del delito de tráfico de influencias y no se pronuncian en materia de "responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras".

La Junta pide que Sánchez convoque elecciones

Ante esta situación, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha considerado que "sólo cabe convocar elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse y puedan ejercer su derecho democrático".

Noticias relacionadas

"Es la primera condena al círculo familiar más próximo, a su hermano, pero no es la única condena. Tuvimos la condena también a Ábalos, que es el círculo político más cercano. Es decir, sus círculos más cercanos, el político y el familiar, están ya condenados", ha remarcado Bautista en declaraciones a los medios este martes en Mérida. Por lo tanto, entiende que lo que le corresponde al presidente del Gobierno "es explicar y aceptar que no se trata de que una manzana esté podrida, es que el cesto está podrido". "Y la culpa y el responsable sólo tiene un nombre y apellido y es Pedro Sánchez", ha remarcado el vicepresidente de la Junta.