Irene de Miguel ve "positivas" las penas a David Sánchez y Gallardo para acabar con los "enchufes"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado positivas las penas de inhabilitación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo para que "los enchufes desaparezcan de las instituciones públicas".

La Audiencia de Badajoz ha condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Y en el caso de Gallardo a 18 meses de inhabilitación para empleo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa por la contratación de David Sánchez.

En un comunicado, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que las penas de cárcel hubieran sido “excesivas” y que la inhabilitación para cargo público es “bastante ajustada”

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“En esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente”, según De Miguel, que ha destacado que el Partido Popular “actúa de la misma manera" que el socialista.