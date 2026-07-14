Un jamón ibérico de bellota de Alburquerque se sube al escenario con Bruno Mars.

Un jamón ibérico de bellota extremeño se convirtió en uno de los protagonistas inesperados del concierto de Bruno Mars en Madrid. El artista sorprendió este pasado viernes a las cerca de 50.000 personas reunidas en el estadio Metropolitano al sacar un jamón al escenario, cortar una loncha y probarla mientras continuaba con su actuación.

La pieza pertenecía a Jamones Maldonado, empresa ubicada en Alburquerque. De este modo, uno de los productos más representativos de la gastronomía extremeña compartía escenario durante unos minutos con una de las mayores estrellas internacionales de la música.

Funk y soul

La escena se produjo durante la actuación que el artista ofreció junto a Anderson Paak. Entre canciones, coreografías y ritmos de funk y soul, el cantante se acercó al jamonero e intentó cortar su propia loncha ante la mirada del público. Tras conseguirlo, degustó el jamón sin abandonar la interpretación, provocando los aplausos y las risas de los asistentes.

Las imágenes del momento comenzaron poco después a circular por las redes sociales, donde el peculiar homenaje a la gastronomía española no tardó en viralizarse.

Fútbol

La actuación coincidió además con el partido entre España y Bélgica. Muchos de los asistentes siguieron el resultado desde sus teléfonos móviles y celebraron desde las gradas los goles de Fabián y Merino, que acercaron a la selección española a las semifinales del Mundial.

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El segundo tanto llegó mientras sonaba 'Uptown Funk', mezclando durante unos instantes la celebración deportiva con el espectáculo musical. Jamón extremeño, goles de España y los grandes éxitos de Bruno Mars se unieron así en una noche que dejó una de las imágenes más llamativas de su paso por Madrid.