Las oposiciones de Maestros en Extremadura dejan 1.434 aprobados tras superar las dos pruebas: el 27% logra un 9 o más

Un total de 1.434 aspirantes ha superado provisionalmente las dos pruebas de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Extremadura. Entre ellos, ocho han alcanzado la calificación máxima de 10 y otros 381 han obtenido una nota igual o superior a 9. En conjunto, 389 personas han logrado al menos un sobresaliente, lo que supone el 27% de quienes han aprobado los dos ejercicios. Estas calificaciones todavía no determinan quiénes conseguirán alguna de las 304 plazas convocadas, ya que deberán combinarse con el baremo de méritos.

Al inicio del proceso fueron convocados 6.262 aspirantes, aunque finalmente solo 3.340 llegaron a comenzar los exámenes. De ellos, el 42,9% continúa ahora en el procedimiento, lo que significa que hay una media de 4,7 candidatos por puesto ofertado. La competencia real variará, no obstante, según la especialidad, el turno de acceso y las puntuaciones que se incorporen en la fase de concurso.

De 2.025 aprobados en el primer examen a 1.434

Según el recuento realizado a partir de las calificaciones publicadas, 2.025 aspirantes superaron la primera prueba. De ellos, 1.434 aprobaron también el segundo ejercicio, mientras que 544 no alcanzaron la puntuación necesaria y otros 47 no se presentaron.

Entre quienes han completado con éxito los dos exámenes hay ocho calificaciones de 10, dos en Educación Infantil y seis en Educación Primaria. En las demás especialidades, las notas más altas también rozan la máxima puntuación: un 9,9961 en Audición y Lenguaje, un 9,9960 en Pedagogía Terapéutica, un 9,9835 en Música, un 9,9718 en Educación Física y un 9,9706 en Inglés.

Inglés y Educación Física, las más disputadas

Educación Infantil reúne el mayor número de aprobados, con 400 aspirantes para 139 plazas, lo que supone 2,9 candidatos por puesto. Le siguen Educación Primaria, con 332 para 40 plazas y una ratio de 8,3; Pedagogía Terapéutica, con 274 para 41 y 6,7 por plaza; y Audición y Lenguaje, con 130 para 39 y una proporción de 3,3.

La competencia más elevada se concentra en Inglés, donde 128 aspirantes han superado los exámenes para diez plazas, es decir, 12,8 por puesto. Educación Física registra 111 aprobados para otras diez plazas, con una ratio de 11,1. En Música, 59 personas optan a 25 puestos, lo que deja 2,4 candidatos por plaza.

Reclamaciones los días 15 y 16 de julio

La Administración ha habilitado una consulta individual del desglose por pruebas y criterios de evaluación, incluidas las penalizaciones que se hayan aplicado. A través del mismo trámite se puede solicitar una copia de los ejercicios escritos o presentar una reclamación contra las calificaciones.

El plazo para consultar el desglose, solicitar copias o reclamar las notas permanecerá abierto desde las 00.00 horas del miércoles 15 de julio hasta las 23.59 horas del jueves 16. Las solicitudes deberán presentarse mediante el enlace específico habilitado en Profex. La Administración advierte de que no serán válidas las reclamaciones remitidas por vías diferentes.

El baremo provisional requiere una revisión independiente. Los participantes deben comprobar la puntuación concedida en cada apartado y consultar especialmente si aparecen en el listado de personas obligadas a subsanar documentación. Las reclamaciones contra el baremo y la entrega de documentos pendientes podrán tramitarse telemáticamente entre el 15 y el 19 de julio, ambos incluidos, hasta las 23.59 horas del último día.

Los méritos pueden alterar el orden

La nota de los exámenes no decide por sí sola la adjudicación de las plazas. La calificación global del concurso-oposición concede dos tercios del peso a las pruebas y un tercio al baremo de méritos. Por este motivo, una persona situada por delante en el listado provisional de notas puede perder posiciones cuando se incorporen la experiencia docente, la formación y los demás méritos reconocidos.

Después de resolver las alegaciones y publicar el baremo definitivo, se conocerá la relación provisional de seleccionados por especialidad y turno. Contra ese listado también podrá reclamarse durante dos días hábiles.

Por otro lado, n el procedimiento independiente para adquirir nuevas especialidades dirigido a funcionarios de carrera, una participante ha sido declarada apta en Pedagogía Terapéutica. En Audición y Lenguaje se registra una calificación de no apta y otra persona figura como retirada.