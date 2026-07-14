Pasarela Empresa formará y dará trabajo durante nueve meses a 178 desempleados en Extremadura

La segunda edición del programa Pasarela Empresa permitirá que 178 personas desempleadas de Extremadura reciban formación especializada y trabajen durante nueve meses en compañías de sectores estratégicos de la región. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes una nueva convocatoria dotada con tres millones de euros, medio millón más que la anterior.

El programa, cuyo nombre completo es Programa de Acciones Sectoriales de Aprendizaje y Recualificación Laboral en la Empresa, plantea un itinerario de diez meses de duración destinado a mejorar la preparación de los participantes y facilitar su acceso al mercado laboral.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado los resultados de la primera convocatoria, en la que participaron 151 desempleados. El incremento presupuestario permitirá llegar ahora a 178 alumnos, 27 más que en la edición anterior.

Ismael Chávez

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que necesitan adquirir una cualificación adaptada a los perfiles que demandan las empresas extremeñas. Los participantes podrán obtener un certificado profesional o completar contenidos formativos autorizados por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).

Un mes de formación y nueve de trabajo

El itinerario comenzará con un mes de formación especializada e intensiva, impartida a través de entidades formativas. A continuación, los alumnos pasarán nueve meses en empresas, donde combinarán el aprendizaje con una experiencia laboral real mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo.

Durante esta segunda etapa, los participantes percibirán el 75% del salario mínimo interprofesional, mientras que las compañías recibirán financiación para cubrir el coste de las contrataciones.

Además, las empresas que se incorporen al programa deberán asumir el compromiso de contratar al menos al 30% de los alumnos una vez que finalice el itinerario formativo y laboral.

La convocatoria pretende reducir el desajuste existente entre los perfiles de las personas que buscan empleo y las necesidades de unas empresas que demandan trabajadores cada vez más cualificados y especializados.

Los proyectos se orientarán hacia los sectores económicos considerados estratégicos en el Plan Director de Políticas Activas de Empleo para Extremadura 2024-2027. Entre ellos se encuentran la industria manufacturera, la hostelería, el comercio, el turismo, las energías renovables, la tecnología y la salud.

Según ha explicado Manzano, el objetivo de esta modalidad de formación dual es "generar más oportunidades laborales" y dar respuesta a la creciente demanda de personal cualificado por parte de las compañías extremeñas.

Formación para avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la firma de un convenio con la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para desarrollar en Extremadura programas formativos sobre el nuevo modelo de cuidados y apoyos de larga duración.

J.E

El acuerdo permitirá poner a disposición de los profesionales de centros y servicios sociales tres programas virtuales elaborados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La formación busca mejorar la atención a las personas dependientes y avanzar hacia unos cuidados más personalizados, tanto en las residencias como en los domicilios y en el entorno comunitario.

Los cursos se denominan 'Personalización de los cuidados y apoyos a personas en situación de dependencia en atención residencial', 'Apoyos y cuidados en casa y en el barrio: vivir en comunidad' y 'Vivir sin ataduras: hacia entornos libres sin restricciones'.

El convenio facilitará la difusión y el aprovechamiento de estos contenidos entre los trabajadores del sector, con el objetivo de extender por toda la región un modelo que favorezca la autonomía personal, la vida en comunidad y la eliminación de las restricciones innecesarias en los centros de atención.