Renfe suprime el primer Alvia Badajoz-Madrid por la avería de este lunes y traslada a los viajeros de Cáceres en autobús

La incidencia técnica que este lunes obligó a detener en Talavera de la Reina un Alvia procedente de Madrid ha afectado este martes a los servicios ferroviarios entre la región y la capital de España. Renfe ha suprimido el primer tren de la mañana, que debía salir de Badajoz a las 6.36 horas y llegar a Madrid-Chamartín a las 11.07 horas.

Se trata del mismo convoy que ayer sufrió la avería en la ciudad toledana, por lo que la compañía ha reubicado a los viajeros con salida desde Badajoz en el siguiente tren, con salida a las 7.21 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 12.13 horas.

Mientras, los viajeros de Cáceres han sido trasladados en autobuses por falta de plazas disponibles en este segundo convoy, según confirma Renfe. Los autobuses han salido durante la mañana desde la estación cacereña con destino a la capital.

La supresión del primer tren se produce como consecuencia de la incidencia técnica registrada este lunes en el Alvia que partió de Madrid a las 16.17 horas con destino a Badajoz. El convoy, que debía alcanzar la capital pacense a las 21.15 horas, quedó detenido en Talavera de la Reina por un problema en el sistema de climatización.

Varias incidencias

Se da la circunstancia de que este nuevo problema se suma al registrado el sábado en otro Alvia que cubría el trayecto entre Badajoz y Madrid. El tren salió de la capital pacense a las 17.30 horas con los nueve vagones completos y la incidencia pudo afectar a más de 250 pasajeros.

Los problemas comenzaron poco después de iniciarse el viaje y se agravaron al llegar a Oropesa, donde los usuarios tuvieron que abandonar el convoy y cambiar de tren para continuar hasta Madrid.

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CCOO Extremadura ha denunciado que este tipo de averías se repite durante los veranos en los trenes Alvia que conectan la región con Madrid. El sindicato ha reclamado la sustitución de los convoyes de la serie S730 y un refuerzo de los medios alternativos ante posibles incidencias.