La sentencia inhabilita a todos los cargos públicos y trabajadores de la Diputación implicados en la contratación del hermano del presidente del Gobierno

No son días fáciles para ellos. No lo fueron tampoco las semanas, los meses previos, durante la fase de instrucción. Verse en el banquillo y reconocerse en las imágenes publicadas día tras día en los medios de comunicación que siguieron las ocho intensas sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Badajoz por el conocido como 'caso David Sánchez', el juicio más mediático de los que ha acogido el edificio de la avenida de Colón de Badajoz. Terminó el 9 de junio. Más de un mes esperando la sentencia que finalmente es condenatoria, aunque no en el grado esperado por la acusación.

Además del hermano de Pedro Sánchez y exresponsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez, y del expresidente de la institución provincial y exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, entre los acusados se sentaron otras nueve personas: cargos públicos y trabajadores de la Diputación de Badajoz. Todos ellos han sido condenados por un delito de prevaricación administrativa a la pena, para cada uno de ellos, de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

El presidente de la sala, José Antonio Patrocinio, absuelve libremente a los acusados del resto de las infracciones penales que se les imputaban y no se pronuncia en materia de responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras.

Estos son los hechos con los que se le relacionan y así aparecen en la sentencia.

Ricardo Cabezas, a su llegada a la Audiencia Provincial, uno de los días del juicio. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Elisa Moriano Morales y Cristina Núñez Fernández: directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017, respectivamente (ambas ya fuera de la institución). La acusación pedía para ambas 15 años de inhabitación. Serán nueve. Según recoge la sentencia como hechos probados, entre el 10 y el 11 de octubre de 2016, Cristina Núñez y Elisa Moriano, junto a Gallardo, decidieron en la localidad de Valdivia (Badajoz) la creación en el seno de la Diputación de Badajoz del puesto de trabajo que acabó denominándose coordinador de las Actividades de los Conservatorios, con el objetivo de que fuera ocupado por David Sánchez, que en ese momento carecía de un trabajo estable, sin que haya quedado acreditado si la decisión fue a petición del hermano de Pedro Sánchez que "era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE". No ha quedado probado por tanto que alguien ejerciera presión o influencia sobre los acusados. Elisa Moriano envió un correo a los directores de los conservatorios informándoles de la creación "con premura" de un puesto de alta dirección encargado de coordinar los conservatorios, solicitándoles que determinaran las funciones y sin comunicarles que iba a ser su superior directo. Moriano y Núñez firmaron la propuesta de creación del puesto en la RPT de la diputación justificando la necesidad de la plaza. Según recoge la sentencia.

Elisa Moriano llegó a decir en la mesa de negociación que era una propuesta del director del Conservatorio Superior, que no solo no lo había hecho, sino que cuando conoció su posición en el organigrama lo consideró "un disparate". El puesto de trabajo se creó. Aunque Cristina Núñez no estuvo presente durante las entrevistas de los candidatos, el 19 de junio formuló su propuesta de contratación, en régimen laboral de alta dirección, basándose "literalmente en la preparación demostrada, su currículo, la defensa del proyecto, las propuestas de mejora realizadas y sobre todo la contestación a las preguntas que le formularon en la entrevista".

Ricardo Cabezas Martín y Manuel Candalija Valle: diputado del área de Cultura y director del área de Cultura, respectivamente. Ambos se enfrentaban a un año y medio de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Los dos siguen en la Diputación de Badajoz. Ricardo Cabezas es diputado de las áreas de Cultura, Deporte y Juventud, Políticas Sociales y Cooperación Internacional y concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.

Según recoge la sentencia, el 26 de junio de 2017, una vez convocada la plaza que finalmente ocupó David Sánchez, y a la que se presentaron 11 aspirantes, se reunió una comisión asesora para la provisión del puesto, compuesta por Elisa Moriano y los acusados Manuel Candalija como jefe de servicio de Actividades Culturales, y Félix González Márquez como jefe de servicio de gestión de Recursos Humanos, que fijaron los criterios de valoración de los curriculum presentados y otorgaron mayor puntuación a los que sabían que concurrían en David Sánchez, por lo que éste obtuvo un total de 90 puntos. Esa misma mañana, el hermano de Pedro Sánchez, se interesó por una vivienda en Badajoz, argumentando que se iba a trasladar a esta ciudad para trabajar. Al día siguiente se volvió a reunir la misma comisión asesora, esta vez con Cristina Núñez, y se entrevistó a todos los aspirantes.

La sentencia recoge como hecho probado que Candalija y Cabezas firmaron la propuesta de modificación de la RPT para crear el puesto de jefe de sección de centros y programas de actividades transfronterizas, que ocupó Luis Carrero, amigo de David Sánchez, con quien compartía despacho y auxiliaba en las labores del programa Opera Joven, a pesar de que su puesto de trabajo no dependía del jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Cristina Núñez, con su abogado, Alejandro Mendoza. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Juana Cinta Calderón Zazo, exdirectora del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. Fue concejala de Olivenza. La acusación pedía un año y medio de prisión. Según recoge la sentencia, el 3 de mayo de 2017 envió un correo a Gallardo donde detallaba los plazos y cronograma para la convocatoria del puesto directivo. Con su ayuda, según recoge la sentencia, se modificó el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Félix González Márquez: de Inspección, vinculado a la tramitación o validación interna de los expedientes investigados. Pedían 15 años de inhabilitación. A pesar de que en el acta oficial del proceso de selección se hizo constar la aptitud de 6 de los 11 candidatos presentados, consta un informe-propuesta confeccionado por González Márquez en el que se consideraba solo apto a David Sánchez.

Francisco Martos, Emilia Parejo y Miguel Ángel Gallardo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz: firmaron como directora y diputado de Cultura la propuesta de modificación del puesto en 2022. Un año y medio de prisión para ambos que la sentencia reduce sustancialmente por 9 meses de inhabilitación. Según recoge la sentencia que hoy se ha hecho pública, ambos "buscaron la forma de darle apariencia de realidad" a la actividad laboral de David Sánchez cuando el área de Cultura donde trabajaba y los directores de los conservatorios habían comprobado que en la práctica se había desvinculado de las actividades de coordinación de las actividades de los dos centros de música y que el proyecto de Ópera Joven requería una mayor dedicación. Ambos firmaron además la modificación de la plaza de David Sánchez.

Luis María Carrero (derecha), con su abogado. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Luis María Carrero, exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez. Las acusaciones pedían un año y medio de prisión y la devolución de más de 80.00 euros. Había colaborado con David Sánchez en temas profesionales antes de incorporarse el hermano del presidente del Gobierno a la Diputación de Badajoz. La sentencia da por probado que entre ellos existía una relación "personal muy cercana" pues Carrero se dirige a David Sánchez como "hermanito". Ricardo Cabezas lo conoció en la primavera de 2023, cuando se lo presentó David Sánchez. Antes de que se publicaran las bases para la provisión de la jefatura que luego ocupó Luis Carrero, David Sánchez le dirigió correos diciéndole expresamente que "en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo". Carrero le contestó que "de la incorporación no tengo noticia ni calendario, lo último que me dijo Candalijas fue a lo largo de noviembre", fecha que coincide con la fecha de publicación de las bases y solicitud de participación de Carrero, que ya vivía en ese momento en Badajoz, pese a trabajar en La Moncloa.

Fuente: La Crónica de Badajoz