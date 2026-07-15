El abogado de Ricardo Cabezas confirma que recurrirá la sentencia que lo condena por prevaricación

Día de resaca tras la tormenta generada por la sentencia de la Audiencia de Badajoz por el 'caso David Sánchez', que parece no haber contentado a todas las partes, al menos no del todo a ninguna. Entre los que ya han confirmado que recurrirán está Raúl Montaño, abogado de Ricardo Cabezas, diputado de Cultura en la Diputación, cargo desde el que, según la sentencia, intervino en la creación del puesto de la jefatura de sección para Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Cabezas es además concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y en la actualidad se encuentra en excedencia como profesor de piano en la Escuela Municipal de Música de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

Según su abogado, Ricardo Cabezas se encuentra mal de ánimo tras conocer el fallo judicial, convencido como está de que no ha tenido nada que ver con los hechos juzgados.

Montaño confirma que recurrirá la sentencia que, aunque respeta, "no es conforme a derecho y no queda acreditado que se hayan cumplido los elementos del tipo de la prevaricación administrativa".

Los once procesados inmersos en la causa han sido condenados por el delito de prevaricación a nueve años de inhabilitación, salvo Miguel Ángel Gallardo, que era presidente de la Diputación de Badajoz cuando se contrató a David Sánchez, primero como coordinador de actividades de los dos conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. La condena de Gallardo es de 18 años. Todos ellos, cuando la sentencia sea firme, están inhabilitados para ejercer empleo o cargo público.

"Ricardo cabezas no sabía nada"

Según su abogado, "no queda acreditado que Ricardo Cabezas tuviera conocimiento de la creación de un puesto para alguien a dedo", ese es el fundamento del recurso. Para Montaño, la prevaricación "es un delito tan técnico, que entiendo que no se cumplen los requisitos para condenar por ese delito, eso es así de claro". Para que pueda ser condenado, se tiene que dar las circunstancias de que la persona condenada actúe "a sabiendas de que su actuación está siendo encaminada a algo injusto y Ricardo Cabezas no sabia nada".

Las consenciencias para Ricardo Cabezas son especialmente graves, por los cargos que ocupa y lo que representa y porque su puesto de trabajo en excedencia está en una administración pública. Montaño confirma que tal y como está ahora la sentencia se le impidiría ejercer ocupar un empleo público. Pero Montaño ya está trabajando en pedir una aclaración del fallo de la sentencia, aunque prefiere no desvelar por cautela. Este abogado es de los que inciden en que la sentencia, de ser firme, tiene una grave repercusión para los empleados públicos condenados, que pierden esta condición.

"Que siga haciendo su vida"

Lo que le queda a Ricardo Cabezas es recurrir, y es lo que va a hacer. "Recurriremos a todas las instancias posibles". Montaño está convencido que los tribunales le darán la razón. No tiene dudas. Primero acudirá al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde cree que tardará dos o tres meses en resolverse. Si no le da la razón, irá al Tribunal Supremo, donde puede estar otros seis o siete meses. En un año o año y medio podría estar resuelto, aunque es difícicil calcularlo, porque son muchos plazos y muchas partes.

No sabe su abogado si Cabezas va a hacer algún movimiento antes de que la sentencia sea firme. Montaño le aconseja que, como es inocente, hasta que no haya sentencia firme "siga haciendo su vida como tiene que hacerla", porque "hasta que no se demuestre en sentencia firme la culpabilidad, es inocente". Es una decisión que debe tomar él.

Fuente: La Crónica de Badajoz