La AIReF ve insuficiente el plan económico-financiero de Extremadura pese a prever superávit en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera insuficiente el plan económico-financiero presentado por Extremadura para cumplir la regla de gasto, pese a prever que la comunidad cerrará 2026 con un superávit equivalente al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB).

El organismo mantiene el riesgo de incumplimiento porque calcula que el gasto computable de la Administración autonómica crecerá este año un 4,9%, por encima del límite del 3,5%, mientras que en 2027 aumentará un 7,1%, frente a una tasa máxima de referencia del 4%.

El resultado presupuestario y la regla de gasto miden aspectos diferentes. De este modo, Extremadura puede cerrar el ejercicio con más ingresos que gastos y, al mismo tiempo, incumplir la norma que limita el ritmo al que puede aumentar una parte del desembolso público.

La AIReF ha analizado el plan elaborado por la Junta después de que la comunidad incumpliera la regla de gasto en 2025. Aunque el documento incluye los apartados exigidos por la legislación de estabilidad presupuestaria, la institución detecta falta de detalle sobre las causas de la desviación y sobre el calendario de las medidas previstas para corregirla.

Cuestiona las rebajas fiscales

También cuestiona que el plan incorpore nuevas rebajas fiscales, debido a su impacto negativo sobre el cumplimiento de la regla. Por ello, recomienda a Extremadura adoptar actuaciones adicionales que permitan ajustar el crecimiento del gasto a los límites establecidos y detallar sus efectos económicos y fechas de aplicación.

La institución reclama además que la Junta aporte información suficiente para demostrar que las medidas previstas permitirán cumplir la norma. Esta advertencia se extiende a Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y Madrid, cuyos planes tampoco contienen, según la AIReF, medidas suficientes para contener el gasto.

Mejora de las cuentas a medio plazo

Las previsiones apuntan a que Extremadura alcanzará un superávit del 0,1% del PIB en 2026, aunque volverá a registrar un déficit del 0,2% en 2027. El cumplimiento estricto de la regla de gasto mejoraría el saldo autonómico en tres décimas este año y en siete el próximo.

La AIReF estima además que la deuda de Extremadura se situará en el 17,6% del PIB en 2027. A medio plazo, la comunidad podría volver a cumplir la regla de gasto en 2028, aunque el organismo aprecia un nuevo riesgo de desviación en 2029. Para 2030, sus proyecciones contemplan un saldo positivo del 0,3% del PIB y una reducción de la deuda hasta situarla alrededor del 15%.

Un problema compartido por las autonomías

El riesgo no se limita a Extremadura. La AIReF calcula que el gasto computable del conjunto de las comunidades autónomas crecerá un 4,2% en 2026, siete décimas por encima de la tasa de referencia del 3,5%. Para garantizar el cumplimiento de la regla por parte de la Administración central, las autonomías y los ayuntamientos serían necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB.

El organismo también reprocha a la Administración central que todavía no haya presentado su propio plan económico-financiero después de incumplir la regla de gasto en 2025. Según sus cálculos, el gasto computable del Estado crecerá un 8,8% este año.