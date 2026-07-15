Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Loterías y apuestas

Un boleto de la Bonoloto se lleva más de 152.000 euros

El sorteo recaudó 2.495.824,50 euros y dejó un único acertante de segunda categoría

Administración que ha sellado el boleto agraciado.

Administración que ha sellado el boleto agraciado. / Loterías y apuestas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de julio, dejó un único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario, que recibirá un premio de 152.101,81 euros.

El resguardo premiado fue validado en el despacho receptor número 86.025 de A Cañiza, en Pontevedra, situado en el número 79 de la calle Progreso.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 10, 22, 24, 25, 36 y 44. El número complementario fue el 12 y el reintegro correspondió al 6.

No hubo acertantes de primera categoría, con seis aciertos, por lo que el bote continuará aumentando. Loterías y Apuestas del Estado estima que un único ganador podría llevarse 1,4 millones de euros en el próximo sorteo.

Noticias relacionadas

Además, hubo 78 boletos de tercera categoría, premiados con 975,01 euros cada uno; 4.715 acertantes de cuatro números, que recibirán 24,19 euros; y 90.653 premios de cuatro euros por tres aciertos. La recaudación total alcanzó los 2.495.824,50 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento
  2. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  3. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  4. Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
  5. Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
  6. Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
  7. Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
  8. El consejero de Desregulación tras la salida de su secretario general: 'Seguirá colaborando con nosotros

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Primer cara a cara de Guardiola y Cotrina en la Asamblea tras la sentencia del caso David Sánchez

Primer cara a cara de Guardiola y Cotrina en la Asamblea tras la sentencia del caso David Sánchez

La excepción de Miguel Ángel Gallardo: ¿Por qué 18 años de inhabilitación frente a los 9 de David Sánchez?

La excepción de Miguel Ángel Gallardo: ¿Por qué 18 años de inhabilitación frente a los 9 de David Sánchez?

Extremadura denuncia la fuga de tres menores migrantes y vuelve a plantar al ministerio

Extremadura denuncia la fuga de tres menores migrantes y vuelve a plantar al ministerio

Un camión sale ardiendo tras chocar contra un coche cerca de Guareña y dos personas resultan heridas

Un camión sale ardiendo tras chocar contra un coche cerca de Guareña y dos personas resultan heridas

Extremadura registra en junio la inflación más baja del país, con un 2,4%

Extremadura registra en junio la inflación más baja del país, con un 2,4%
Tracking Pixel Contents