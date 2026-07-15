Un boleto de la Bonoloto se lleva más de 152.000 euros

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de julio, dejó un único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario, que recibirá un premio de 152.101,81 euros.

El resguardo premiado fue validado en el despacho receptor número 86.025 de A Cañiza, en Pontevedra, situado en el número 79 de la calle Progreso.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 10, 22, 24, 25, 36 y 44. El número complementario fue el 12 y el reintegro correspondió al 6.

No hubo acertantes de primera categoría, con seis aciertos, por lo que el bote continuará aumentando. Loterías y Apuestas del Estado estima que un único ganador podría llevarse 1,4 millones de euros en el próximo sorteo.

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Además, hubo 78 boletos de tercera categoría, premiados con 975,01 euros cada uno; 4.715 acertantes de cuatro números, que recibirán 24,19 euros; y 90.653 premios de cuatro euros por tres aciertos. La recaudación total alcanzó los 2.495.824,50 euros.