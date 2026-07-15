Loterías y apuestas
Un boleto de la Bonoloto se lleva más de 152.000 euros
El sorteo recaudó 2.495.824,50 euros y dejó un único acertante de segunda categoría
El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 14 de julio, dejó un único boleto acertante de segunda categoría, correspondiente a cinco números más el complementario, que recibirá un premio de 152.101,81 euros.
El resguardo premiado fue validado en el despacho receptor número 86.025 de A Cañiza, en Pontevedra, situado en el número 79 de la calle Progreso.
La combinación ganadora estuvo formada por los números 10, 22, 24, 25, 36 y 44. El número complementario fue el 12 y el reintegro correspondió al 6.
No hubo acertantes de primera categoría, con seis aciertos, por lo que el bote continuará aumentando. Loterías y Apuestas del Estado estima que un único ganador podría llevarse 1,4 millones de euros en el próximo sorteo.
Además, hubo 78 boletos de tercera categoría, premiados con 975,01 euros cada uno; 4.715 acertantes de cuatro números, que recibirán 24,19 euros; y 90.653 premios de cuatro euros por tres aciertos. La recaudación total alcanzó los 2.495.824,50 euros.
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