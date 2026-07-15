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En la A5 sentido Madrid

Un camión sale ardiendo tras chocar contra un coche cerca de Guareña y dos personas resultan heridas

El vehículo articulado ha impactado contra un turismo que se encontraba parado en el arcén a la espera de una grúa

Han acudido tres dotaciones de bomberos con autobombas y un helicóptero para estabilizar el incendio

Vídeo | Un camión sale ardiendo tras chocar contra un turismo en la provincia de Badajoz

Vídeo | Un camión sale ardiendo tras chocar contra un turismo en la provincia de Badajoz

Guardia Civil de Badajoz

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Sandra Pérez

Sandra Pérez

Una mujer y un hombre, de 78 años y 82 años respectivamente, han resultado heridos en un accidente registrado a las 16.25 horas de este miércoles en la A5 (sentido Madrid), dentro del término municipal de Guareña. Un vehículo articulado ha chocado contra el coche en el que se encontraban, que estaba parado en el arcén del punto kilométrico 320 a la espera de una grúa, según informa la Guardia Civil de Badajoz.

Tras la colisión, el camión ha comenzado a arder provocando una enorme columna de humo, siendo necesaria la presencia de tres dotaciones de bomberos con autobombas del CPEI de Badajoz y el Plan Infoex así como de un helicóptero del Plan Infoca de la Junta de Andalucía, ya que el fuego se estaba extendiendo por la cuneta próxima al lugar del impacto. Como consecuencia del accidente, se ha cortado el carril derecho hasta que se produzca la retirada de los vehículos y se ha habilitado el paso intermitente por el carril izquierdo.

Estado de los heridos

Las personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Mérida, la mujer en estado menos grave y el hombre con pronóstico leve. Por su parte, el conductor del camión ha resultado ileso.

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Hasta la zona del suceso también se han desplazado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a los heridos.

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