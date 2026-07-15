Extremadura denuncia la fuga de tres menores migrantes y vuelve a plantar al ministerio

El consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha denunciado la fuga de tres menores migrantes no acompañados (menas) de centros extremeños en los últimos días. El Ejecutivo asegura que los jóvenes querían viajar a Tarragona, Algeciras y Barcelona para reunirse con sus familias, lo que evidenciaría a su juicio un uso fraudulento de los recursos de acogida.

Fernández ha desvelado estos casos, y un "incidente violento" en el centro de Caminomorisco que llegó a "intimidar" a las educadoras con intervención de la Guardia Civil, para reiterar que el sistema de acogida extremeño está "al límite" con 101 menores migrantes acogidos. De ellos 73 proceden de recursos destinados inicialmente a personas adultas.

Visita del consejero de Desregulación, Óscar Fernández, y el director de Servicios Sociales al centro de menores de Caminomorisco. / Juntaex

Las declaraciones se producen a la puertas de que el Gobierno y las comunidades autónomas aborden este jueves el reparto de 35 millones de euros para financiar la atención a estos jóvenes durante 2026. Una cita a la que según ha confirmado la Consejería de Desregulación, Extremadura no asistirá.

En una visita al centro de menores de Caminomorisco, el consejero ha asegurado que la capacidad disponible actualmente en Extremadura es "prácticamente nula" y acusa al Gobierno central de seguir enviando menores a la comunidad pese a la situación de sus recursos. "Sigue presionando y hostigando a Extremadura cuando la capacidad de acogida está prácticamente al límite", ha afirmado.

Tres fugas para reunirse con familiares

El vicepresidente ha explicado que uno de los jóvenes fugados manifestó que quería viajar a Tarragona para reunirse con su familia, mientras que otro pretendía desplazarse hasta Algeciras, donde reside un hermano. El tercero aseguró que deseaba encontrarse con unos tíos en Barcelona y llegó a facilitar un número de teléfono para hacer posible el contacto.

Fernández ha utilizado estos casos para cuestionar que todos los jóvenes incluidos en el sistema respondan al perfil de un menor no acompañado. La existencia de familiares en España, sin embargo, no excluye automáticamente esa consideración, que depende de que el joven se encuentre sin un adulto que ejerza legalmente su responsabilidad y de las circunstancias concretas en las que llegó al país.

Video: Agencia Atlas | Foto: EFE

El responsable autonómico sostiene que uno de los menores recibió instrucciones cuando llegó a Ceuta para utilizar los recursos de protección de las comunidades como vía para acercarse a sus familiares. "Hay organizaciones que viven de las subvenciones públicas y que lo único que alimentan es la inmigración ilegal masiva y, por tanto, su propio negocio", ha declarado tras volver a insistir en la necesidad de que se realicen pruebas de edad.

Reparto de 35 millones

Las comunidades autónomas abordarán este jueves, a partir de las 10.00 horas, el reparto territorial de 35 millones de euros para atender a los menores migrantes no acompañados. La propuesta, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se debatirá en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

La reunión no decidirá cuántos jóvenes debe recibir cada territorio, sino cómo se distribuyen los fondos para sostener a quienes ya se encuentran acogidos. Las autonomías podrán destinar el dinero a la atención inmediata, la orientación y el apoyo psicosocial, la escolarización, la inserción sociolaboral, la inclusión social y la ampliación de plazas.

Canarias recibirá cuatro millones de euros; Baleares, dos millones; Ceuta, 5,5 millones, y Melilla, otros cuatro. Estas cuatro administraciones obtendrán una asignación superior por la presión migratoria que soportan sus sistemas.

Los 19,5 millones restantes se repartirán entre las demás comunidades de manera proporcional al número de menores migrantes que atienden actualmente. Andalucía recibirá cuatro millones; Cataluña, 3,65 millones; Madrid, 3,63 millones, y la Comunidad Valenciana, 2,59 millones.

El Gobierno todavía no ha hecho pública la cantidad concreta correspondiente a Extremadura. Si se toma como referencia la cifra proporcionada por Fernández, la comunidad atiende ahora a 101 jóvenes, aunque el cálculo estatal puede estar basado en datos cerrados en una fecha anterior.

Nuevo plante

Extremadura no participará en la Conferencia Sectorial. La consejería dirigida por Fernández, de Vox, tampoco acudió el pasado 1 de julio a la comisión preparatoria en la que se examinó esta distribución. Las áreas de Servicios Sociales gestionadas por la formación en Aragón y Castilla y León tampoco participaron.

En la anterior Conferencia Sectorial, celebrada en abril, las comunidades gobernadas por el PP, salvo Canarias y Ceuta, se ausentaron al considerar que había sido convocada de manera irregular. La reunión no pudo celebrarse por falta de quorum.

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Además de la financiación de la acogida, el encuentro de este jueves abordará el proyecto de real decreto que regulará el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia y actualizará las actuaciones desarrolladas dentro del modelo Barnahus de atención integral a menores víctimas de violencia.