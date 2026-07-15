Extremadura registra en junio la inflación más baja del país, con un 2,4%

El índice de precios de consumo (IPC) se situó en junio en el 2,4% interanual en Extremadura, ocho décimas por debajo de la media nacional, que alcanzó el 3,2%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa extremeña fue, además, la más baja de todas las comunidades autónomas. Por provincias, la inflación se situó en el 2,5% en Badajoz y en el 2,2% en Cáceres. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,6% en junio respecto a mayo, mientras que la subida acumulada durante el primer semestre del año alcanzó el 2%.

Evolución anual de los precios por grupos de productos (Gráfico de columnas)

En el conjunto del país, la evolución de la inflación estuvo condicionada por la retirada, desde el 1 de junio, de las bonificaciones fiscales aplicadas al IVA de la electricidad, el gas natural, las briquetas, los pellets y la leña, así como al impuesto especial sobre la electricidad. Estas medidas habían sido aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Medio. En sentido contrario, los combustibles y lubricantes para vehículos personales ayudaron a contener los precios, ya que sus rebajas fiscales continuaron vigentes durante ese mes.

Por grupos de productos

El transporte y el grupo de cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios fueron los que más se encarecieron en Extremadura en junio respecto a hace un año, con una subida interanual del 4,3% en ambos casos. Por detrás se situaron la enseñanza, con un incremento del 3,6%; los restaurantes y servicios de alojamiento y los seguros y servicios financieros, ambos con un 3,5%; y la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, cuyos precios aumentaron un 3,2%. La sanidad también registró un avance superior a la media, del 2,9%.

El mismo porcentaje que el índice general de precios (2,4%) avanzaron las bebidas alcohólicas y el tabaco. Por debajo de esa referencia quedaron los muebles y artículos del hogar, con un 1,2%; los alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 0,9%; y el vestido y el calzado, con un 0,4%. Los precios de la información y las comunicaciones se mantuvieron sin cambios, mientras que las actividades recreativas, el deporte y la cultura fueron el único grupo que se abarató, con un descenso del 0,7%.

La evolución del IPC anual en Extremadura en el último año (Líneas)

Desde UGT Extremadura se advierte de que “aunque la región presenta coyunturalmente el menor nivel de inflación del país” la inflación subyacente (la general sin alimentos no elaborados y productos energéticos) "alcanza el 2,9%, señal de que los precios aún están lejos de quedar bajo control". Igualmente, incide en que "la evolución de los precios en junio estuvo condicionada principalmente por el grupo de vivienda, que registró un incremento mensual del 6,7% debido al encarecimiento de la electricidad tras finalizar la rebaja de los impuestos aplicados a la luz".

Por otro lado, este sindicato apunta que, si bien el transporte fue el grupo con mayor repercusión mensual negativa, con un descenso del 1,4%, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes, esta caída "respondió a una tregua en la guerra del Golfo que ya se ha roto, lo que hace prever nuevos repuntes". Por este motivo, y "ante la posibilidad de que el conflicto vuelva a impulsar el precio de los carburantes, UGT apoya la prórroga de las medidas gubernamentales de protección si la situación se recrudece".

Menos poder adquisitivo

CCOO de Extremadura, por su parte, arguye que la evolución de la inflación en la región, ocho décimas menos que la nacional en términos interanuales, se explica porque "el menor poder adquisitivo en la región perjudica los niveles de consumo y refuerza los argumentos para reclamar en la negociación colectiva incrementos salariales".

Igualmente, recalca que la vivienda, "que solo está recogida de manera muy parcial en el IPC, sigue siendo un gran lastre para economía de las familias extremeñas, y especialmente de las personas jóvenes".