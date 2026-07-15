Empleados públicos: la Junta de Extremadura recuerda las recomendaciones para protegerse de las altas temperaturas

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a través del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales perteneciente a la Dirección General de Función Pública, ha puesto en marcha un año más la campaña informativa 'Frente al calor, ¡protégete!'.

Esta campaña, dirigida sobre todo a los trabajadores que ejercen su profesión al aire libre en estos calurosos días de verano, se desarrolla en colaboración con FREMAP. Su objetivo es evitar situaciones de riesgo grave entre la población trabajadora que realiza su actividad a la intemperie o en lugares que no puedan ser cerrados, con exposición a temperaturas elevadas.

Como cada año, se han repartido carteles y trípticos con recomendaciones en más de 500 centros de la Administración General de la Junta de Extremadura y, a la vez, se ha entregado material informativo a los empleados públicos y a aquellas personas que realizan trabajos en el exterior.

Además, el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, a través de su página web https://ssprl.juntaex.es, dispone de una sección específica para informar sobre las medidas preventivas a adoptar frente a este riesgo.

'Frente al calor, ¡protégete!'

La campaña se centra en una serie de recomendaciones fundamentales.

Recomendaciones de la campaña 'Frente al calor, ¡protégete! / JUNTAEX

La primera es mantener una correcta hidratación, bebiendo agua con frecuencia, aunque no se tenga sensación de sed, y evitar el consumo excesivo de alcohol, bebidas azucaradas o bebidas con alto contenido en cafeína, ya que favorecen la pérdida de líquidos.

La segunda recomendación es protegerse adecuadamente del sol, utilizando ropa ligera y transpirable, gorra o sombrero, gafas de sol y crema de protección solar. Además, se recomienda que en horario de máxima carga solar se evite realizar las tareas de mayor esfuerzo físico, así como las tareas pesadas, peligrosas y en solitario.

También es esencial descansar en lugares frescos o a la sombra, con provisión de bebidas frescas.

Según ha señalado la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, "no hablamos únicamente de incomodidad o de temperaturas elevadas, hablamos de un riesgo real para la salud de los empleados públicos y de los ciudadanos en general que exige prevención, información y responsabilidad colectiva".

Pautas para una correcta hidratación. / JUNTAEX

Golpes de calor

La campaña también incide en la importancia de actuar con rapidez ante los primeros síntomas de un posible golpe de calor, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, desorientación, fiebre elevada o pérdida de conocimiento.

En caso de confusión, desmayo o temperatura corporal muy alta, se recomienda llamar inmediatamente al 112, trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, intentar disminuir su temperatura corporal y esperar la llegada de los servicios sanitarios, ya que el golpe de calor constituye una urgencia médica.