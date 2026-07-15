Vuelven las incidencias al tren de Extremadura: el Alvia sale de Madrid con retraso y suma cuatro jornadas con problemas

El Alvia Madrid Chamartín-Badajoz, cuya salida estaba prevista a las 8.30 horas de este miércoles, ha iniciado el recorrido con 25 minutos de demora debido a una incidencia en la infraestructura del núcleo de Cercanías de Madrid, según ha informado Renfe. El problema ha quedado solventado durante la mañana y la compañía ha comunicado a los viajeros que el convoy prevé llegar a las 14.09 horas, frente al horario programado de las 13.38 horas.

Un pasajero con destino a Mérida ha asegurado, sin embargo, que el tren ha partido de Chamartín con cerca de una hora de retraso. "Argumentaron una incidencia técnica en la estación de Atocha, pero solo nos afectaba a nosotros. Los Cercanías circulaban sin problemas", ha relatado. A las 10.35 horas, el servicio todavía circulaba por Torrijos, en la provincia de Toledo, según ha explicado el usuario a este diario.

El viajero confía en que el convoy pueda reducir parte de la demora antes de entrar en Extremadura. "Supongo que recuperarán algo de tiempo", ha afirmado. La incidencia de este miércoles, de acuerdo con la información inicial, no guarda relación con los problemas de climatización que han afectado durante los últimos días a otros trenes de la conexión extremeña.

Un transbordo en Oropesa el viernes

La sucesión de contratiempos comenzó el pasado viernes 10 de julio en el Alvia que salió de Badajoz a las 17.30 horas con destino a Madrid. El convoy circulaba con sus nueve vagones completos y la incidencia podría haber afectado a más de 250 pasajeros.

Los problemas comenzaron poco después de la salida y obligaron a los viajeros a abandonar el tren en Oropesa para continuar en otro convoy. Algunos usuarios denunciaron falta de iluminación, altas temperaturas en el interior y escasa información sobre lo ocurrido.

Uno de los pasajeros aseguró que llegó a Leganés con más de 45 minutos de retraso. Renfe situó la demora en unos 30 minutos y explicó posteriormente que el origen había sido una incidencia operativa. La compañía reconoció además que el correo enviado inicialmente a los afectados, en el que se atribuía el problema a un robo de cable, era erróneo.

Una avería el lunes con efectos al día siguiente

El siguiente episodio se produjo este lunes. El Alvia que salió de Madrid a las 16.17 horas con destino a Badajoz se detuvo en Talavera de la Reina debido a una incidencia en el sistema de climatización.

Renfe decidió activar medios alternativos al no poder garantizar una temperatura adecuada en el interior. Los viajeros con destino a Oropesa, Navalmoral de la Mata y Monfragüe fueron trasladados por carretera, mientras que el resto quedó pendiente de ser reubicado en otro servicio.

La incidencia tuvo consecuencias durante la mañana del martes. Renfe suprimió el primer Alvia que debía salir de Badajoz a las 6.36 horas y llegar a Madrid-Chamartín a las 11.07 horas, ya que se trataba del mismo convoy que había quedado afectado el día anterior.

Los pasajeros que partían desde Badajoz fueron reubicados en el tren de las 7.21 horas. Los viajeros de Cáceres tuvieron que continuar el trayecto en autobús porque no había plazas disponibles en ese segundo servicio.

Quejas por los problemas de climatización

CCOO Extremadura ha denunciado que los fallos en la refrigeración se repiten durante los veranos en los Alvia que conectan la comunidad con Madrid. El sindicato reclama la sustitución de los convoyes de la serie S730, el refuerzo de los medios alternativos y una reducción de la venta de billetes que permita trasladar a los pasajeros a coches climatizados.

Renfe sostiene que los trenes pasan revisiones periódicas y están preparados para soportar temperaturas exteriores de entre -10 y 40 grados. La empresa admite que, cuando se superan determinados umbrales de calor, los sistemas pueden activar mecanismos de protección que detienen temporalmente la climatización.

El retraso de este miércoles abre así una nueva jornada con problemas para la conexión ferroviaria de Extremadura, aunque por una causa diferente a la de los últimos episodios. Desde el viernes se han producido un transbordo en Oropesa, una parada en Talavera, la supresión de un servicio desde Badajoz y la demora del Alvia que este miércoles ha salido de Madrid.