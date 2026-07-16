Carlota, la única superviviente del accidente de la familia del bodeguero Iván Sanz, ya se recupera en casa

La pequeña Carlota, única superviviente del fatídico accidente de tráfico en el que fallecieron su padre, el director general de Dehesa de los Canónigos, Iván Sanz, su madre, Irene Garijo, y sus dos hermanos, ya ha recibido el alta hospitalaria y continúa su recuperación en casa. Así lo ha comunicado este miércoles la propia bodega a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que agradece las numerosas muestras de cariño recibidas desde que se produjo la tragedia.

A la izquierda, Iván Sanz Cid. / RRSS

"Gracias por los mensajes de apoyo hacia Carlota, es imposible contestaros a todos. Por eso queremos informar que ya está en casa y se recupera favorablemente, como la campeona que es", señala la publicación compartida por Dehesa de los Canónigos.

El accidente tuvo lugar el pasado 6 de julio en la A-67, a la altura del término municipal de Herrera de Pisuerga (Palencia), cuando la familia regresaba de Santander. En el siniestro fallecieron Iván Sanz, de 48 años; su esposa, Irene Garijo, de 45; y dos de sus hijos, Irene, de 17 años, y Luis Álvaro, de 14. Carlota, de nueve años, fue la única superviviente y permaneció ingresada en estado grave tras ser intervenida quirúrgicamente.

La muerte de Iván Sanz ha conmocionado al sector vitivinícola de la Ribera del Duero. El empresario había asumido hacía apenas un año la dirección general de Dehesa de los Canónigos tras el fallecimiento de su padre, Luis Sanz, continuando el relevo generacional al frente de una de las bodegas más emblemáticas de la denominación de origen.

Homenaje

La noticia del alta de la menor llega pocos días después de que la Diputación de Valladolid anunciara la creación del Premio al Mejor Bodeguero Joven Iván Sanz, un reconocimiento con el que la institución provincial quiere rendir homenaje a la figura del empresario y preservar su legado en el sector vitivinícola de la provincia.

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El galardón nace como recuerdo a un profesional muy querido y respetado en el mundo del vino, cuya pérdida ha provocado una profunda tristeza tanto en la Ribera del Duero como en el conjunto del sector.