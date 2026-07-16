CSIF critica que la creación de plazas judiciales en Extremadura no va acompañado de personal funcionario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Extremadura denuncia que el reciente anuncio de creación de nuevas plazas judiciales y de fiscales no llegará acompañada de la "necesidad urgente" de creación de nuevos órganos judiciales, ni llegarán todas de nuevo personal funcionario para poder absorber, desde el punto de vista laboral, el funcionamiento diario de dicho servicio público. Fue el pasado 8 de julio cuando el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 559/2026 con la aprobación de 500 unidades judiciales, además de un segundo decreto ese mismo día con la creación de plazas en la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal.

En concreto, en Extremadura se ampliaría a siete nuevas plazas judiciales que se sumarían al total 131 existentes en la actualidad. Esta ampliación supone el incremento de la plantilla judicial a 5,64% y la fiscal a un 6,15% y tendrá como destinos tanto la Audiencia Provincial de Badajoz y Cáceres. Además, se incrementarán las plazas en la Sección Civil y Social del Tribunal de Instancia de Badajoz como en la de Cáceres. Estas medidas son implantadas gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En este contexto, CSIF señala que, aunque se crean plazas judiciales y fiscales, no se crean órganos judiciales, ni juzgados, conocidos como Tribunales de Instancia. "No nos oponemos a esta creación, es más lo vemos positivo, pero tenemos que destacar que estas plazas judiciales deben de ir acompañadas de nombramiento del personal funcionario adecuado e imprescindible", expresa la responsable del sector de Justicia de CSIF Extremadura, María Soledad Perera.

Ampliar la plantilla en letrados, gestores, tramitadores y auxilios

El objetivo sería dotar de una "mayor eficacia" en la tramitación de procedimientos, la atención a los profesionales y ciudadanía, la práctica de actos de comunicación, la ejecución de resoluciones, el apoyo a las fiscalías, la gestión de registros y el auxilio judicial. "Todo ello por el buen funcionamiento diario y proceder a dar una buena calidad de servicio público y que todos los órganos judiciales funcionen correctamente”, ha subrayado Perera.

De este modo, CSIF reclama ampliar la plantilla con la creación de estas plazas judiciales en letrados, gestores, tramitadores y auxilios que son los que ya actualmente soportan una elevada carga de trabajo. "De no hacerlo así sería un gran error porque con seguridad derivará enatrasos en la tramitación de los procedimientos y, por lo tanto, un deterioro del servicio público”, apunta la responsable autonómica de Justicia de la organización sindical.

Por lo tanto, recalca, "una vez más, solicitamos desde CSIF que se amplíen las plantillas orgánicas de todos los cuerpos de la Administración de Justicia, donde las nuevas plazas judiciales y fiscales conlleven y cuenten, desde su entrada, con dotación suficiente del personal funcionario". Además, el sindicato exige que “se aprueben refuerzos estructurales y estables, así como que no se eliminen los ya existentes ya que, de lo contrario, sería perjudicial para muchos órganos judiciales”.

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Por último, María Soledad Perera solicita al Ministerio de Justicia que se proceda a la negociación urgente con las organizaciones sindicales representativas sobre las necesidades reales de ampliación de plantilla y distribución de efectivos, teniendo en cuenta las actuales sobrecargas de trabajo que padece la Administración de Justicia. En este sentido, recuerda que en las últimas semanas se han producido varias concentraciones en los juzgados extremeños por partes de los profesionales del ámbito judicial reclamando este tipo de necesidades.