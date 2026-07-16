Junta, PSOE y Vox, satisfechos con la decisión: "El Gobierno ya no tiene excusas para prorrogar Almaraz"

El COIIEX celebra la decisión

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, COIIEX, celebra el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Una decisión que considera "coherente" con los criterios técnicos de seguridad y con la posición que la institución ha mantenido de forma constante en defensa de la continuidad de la instalación. A través de un comunicado, el Colegio vuelve a defender públicamente la permanencia de Almaraz al creer que se trata de una infraestructura estratégica para Extremadura y para el conjunto del sistema energético español.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha concluido que la central reúne las condiciones necesarias para continuar operando con total seguridad hasta junio de 2030. Para el COIIEX, este pronunciamiento constituye un "reconocimiento al elevado nivel técnico de la instalación, sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua" y destaca el impacto económico y social que tiene para Extremadura. "La planta genera más del 7 % de la electricidad consumida en España y mantiene alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en su área de influencia, además de impulsar una importante actividad industrial y empresarial en la región", afirman.