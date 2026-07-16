En Directo
Reacciones a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz
Junta, PSOE y Vox, satisfechos con la decisión: "El Gobierno ya no tiene excusas para prorrogar Almaraz"
El dictamen avala la seguridad de la planta, pero deja en manos del Gobierno la decisión definitiva, que deberá adoptar en un plazo máximo de dos meses
El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe técnico favorable para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. El dictamen acredita que se cumplen los requisitos de seguridad, pero no autoriza todavía la prórroga. La decisión final corresponde al Gobierno, que dispone de un plazo máximo de dos meses para responder a la solicitud presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Las autorizaciones actuales vencen en noviembre de 2027 para Almaraz I y en octubre de 2028 para Almaraz II.
Sandra Pérez
El COIIEX celebra la decisión
El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura, COIIEX, celebra el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. Una decisión que considera "coherente" con los criterios técnicos de seguridad y con la posición que la institución ha mantenido de forma constante en defensa de la continuidad de la instalación. A través de un comunicado, el Colegio vuelve a defender públicamente la permanencia de Almaraz al creer que se trata de una infraestructura estratégica para Extremadura y para el conjunto del sistema energético español.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha concluido que la central reúne las condiciones necesarias para continuar operando con total seguridad hasta junio de 2030. Para el COIIEX, este pronunciamiento constituye un "reconocimiento al elevado nivel técnico de la instalación, sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua" y destaca el impacto económico y social que tiene para Extremadura. "La planta genera más del 7 % de la electricidad consumida en España y mantiene alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en su área de influencia, además de impulsar una importante actividad industrial y empresarial en la región", afirman.
Eduardo Barajas
Unidas asegura que el CSN no es "imparcial" y que Almaraz "se cae a cachos"
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que no le sorprende el informe favorable a la continuidad de Almaraz porque "sabemos que el CSN no actúa con la imparcialidad que debiera". De Miguel ha denunciado que Almaraz es "una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz, la última esta misma semana", por esto ha indicado que "no está en condiciones de ser prorrogada". A su juicio, no se han hecho inversiones en ella durante años ya que "se iba a cerrar y los propios dueños no querían invertir en mejorarla ni en mantenerla".
"Ahora nos encontramos con una central que se cae a cachos, que tiene averías a cada poco, que tienen que hacer paradas espontáneas, no programadas, debido a esas averías y que es un peligro", ha criticado la portavoz de Unidas por Extremadura.
Cuatro votos a favor y una abstención
El pleno del CSN está conformado por cinco miembros (incluidos el presidente, Juan Carlos Lentijo, y la vicepresidenta, la extremeña Pilar Lucio). La decisión se ha adoptado por cuatro votos a favor y con una abstención, la de Francisco Castejón, doctor en ciencias físicas, y militante ecologista, que fue nombrado a petición de Podemos.
Lola Luceño Barrantes
Vox exige al Gobierno que atienda a los expertos y garantice la continuidad de Almaraz
La portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Inés Checa, ha señalado que la decisión está ahora en manos del Gobierno de España, que deberá elegir entre atender el criterio de los expertos o mantenerse, a su juicio, aferrado a su "fanatismo ecológico". La formación sostiene que el aval técnico refuerza una posición que defiende desde hace años: "Almaraz no se toca". Checa considera que ya no existe ningún argumento técnico que justifique el cierre de la instalación.
La portavoz ha reiterado la apuesta de Vox por un modelo energético sostenible, barato, eficiente, limpio y accesible para familias y empresas. También ha defendido la soberanía energética de España y el papel de la central como motor industrial de Extremadura y fuente de empleo para el Campo Arañuelo. Checa ha asegurado que su partido continuará presionando al Gobierno para evitar el cierre de la planta.
Laura Alcázar
Morales celebra el aval del CSN a Almaraz y exige al Gobierno una decisión inmediata
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha celebrado el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para prolongar la actividad de la central de Almaraz hasta 2030 y ha reclamado al Gobierno que adopte sin demora una decisión definitiva que dé seguridad al empleo y a los municipios del Campo Arañuelo y de toda la provincia.
Morales ha defendido también la necesidad de impulsar otros proyectos estratégicos, como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata y la autovía entre Madrid y Lisboa por Moraleja y Castelo Branco, mediante la colaboración entre la Junta y el Ejecutivo central para generar oportunidades y favorecer el asentamiento de población.
Lola Luceño Barrantes
El Foro Antinuclear exige mantener el cierre de Almaraz y acelerar la transición del Campo Arañuelo
El Foro Extremeño Antinuclear ha pedido al Gobierno que mantenga las fechas previstas para el cierre de los dos reactores de Almaraz y active de forma urgente un plan de transición justa para el Campo Arañuelo. El colectivo recuerda que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear se limita al ámbito técnico y no supone la concesión automática de la prórroga, cuya decisión final corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.
La organización sostiene que la continuidad de la central debe valorar también la gestión de los residuos, el envejecimiento de las instalaciones, el consumo de agua y el futuro económico de la comarca. A su juicio, una nueva ampliación retrasaría las inversiones necesarias para diversificar el territorio. También reclama que el CSN publique íntegramente el informe y sus condiciones.
Guardiola sostiene que el Gobierno "ya no tiene excusas" para prorrogar Almaraz
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que el aval del Consejo de Seguridad Nuclear confirma que la central de Almaraz es segura y puede continuar funcionando. A su juicio, el pronunciamiento del organismo regulador respalda la posición defendida por el Ejecutivo autonómico y elimina los argumentos para mantener el calendario de cierre. Por ello, ha reclamado al Gobierno central que anuncie "de inmediato" la prórroga de la planta.
Guardiola ha vinculado la continuidad de Almaraz con el futuro económico y laboral de miles de familias extremeñas, especialmente de las que dependen directa o indirectamente de su actividad. También ha destacado el papel de la central en la producción eléctrica y en la soberanía energética de España. "Hoy gana el futuro de miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país", ha señalado.
Eduardo Barajas
El Gobierno estudiará el informe del CSN antes de decidir sobre la prórroga de Almaraz
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha señalado que está a la espera de recibir oficialmente el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear. Una vez incorporado al expediente, el departamento analizará tanto el dictamen como el resto de la documentación antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de las dos unidades de Almaraz hasta junio de 2030.
El CSN ha avalado la renovación con determinadas condiciones tras comprobar el correcto funcionamiento de la planta y el mantenimiento de un nivel adecuado de seguridad. La solicitud fue presentada en 2025 por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, integrada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, y la documentación técnica ha sido evaluada por el organismo regulador durante los últimos meses.
Rocío Entonado Arias
El PP exige al Gobierno que autorice "de inmediato" la prórroga de Almaraz
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear demuestra que Almaraz es "técnicamente viable" y puede continuar operando. A su juicio, el dictamen desmonta el "cierre ideológico" promovido por el PSOE y deja al Gobierno central sin argumentos para mantener el calendario previsto. "La pelota está ahora en el tejado del Ejecutivo", ha afirmado antes de exigir que el Ministerio para la Transición Ecológica autorice "de inmediato" la prórroga.
Sánchez Juliá ha reclamado también una posición clara al PSOE extremeño y ha rechazado que se planteen alternativas a la central. "Queremos Almaraz y todas las industrias que puedan asentarse en Extremadura", ha señalado. El portavoz popular considera que el informe supone una "enmienda a la totalidad" de la política energética del Gobierno de España y ha instado al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, a pronunciarse sin demora sobre la continuidad de la planta.
Eduardo Barajas
‘Sí a Almaraz’ sostiene que ya se cumplen las condiciones para autorizar la prórroga
La plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ considera que el aval del Consejo de Seguridad Nuclear despeja el camino para que el Gobierno autorice la continuidad de la planta. Su presidente, Fernando Sánchez, recuerda que el Ejecutivo condicionó la prórroga a tres requisitos: seguridad, garantía de suministro y ausencia de coste para los ciudadanos. A su juicio, los tres se cumplen, ya que el CSN acredita la seguridad de la instalación, Almaraz aporta estabilidad a la red y las propietarias solicitaron la extensión sin exigir condiciones económicas.
La organización, respaldada por más de un centenar de ayuntamientos, asociaciones y entidades empresariales, pide al Gobierno que adopte cuanto antes una decisión y ponga fin a la incertidumbre. Sánchez advierte de que miles de trabajadores de la central, de las recargas y de las empresas auxiliares dependen de Almaraz, cuya actividad sostiene unos 4.000 empleos y tiene un peso decisivo en la economía del Campo Arañuelo. La plataforma considera que prolongar su funcionamiento permitiría proteger tanto el tejido productivo como el futuro social y demográfico de la comarca.
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