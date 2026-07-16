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Reacciones a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz

Junta, PSOE y Vox, satisfechos con la decisión: "El Gobierno ya no tiene excusas para prorrogar Almaraz"

El dictamen avala la seguridad de la planta, pero deja en manos del Gobierno la decisión definitiva, que deberá adoptar en un plazo máximo de dos meses

Vista aérea de la Central Nuclear de Almaraz, rodeada por el embalse de Arrocampo.

Vista aérea de la Central Nuclear de Almaraz, rodeada por el embalse de Arrocampo. / CNA

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E. P. E.

El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe técnico favorable para prolongar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. El dictamen acredita que se cumplen los requisitos de seguridad, pero no autoriza todavía la prórroga. La decisión final corresponde al Gobierno, que dispone de un plazo máximo de dos meses para responder a la solicitud presentada por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Las autorizaciones actuales vencen en noviembre de 2027 para Almaraz I y en octubre de 2028 para Almaraz II.

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