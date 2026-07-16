El empresariado extremeño celebra el aval a Almaraz: "Ahora le toca al Gobierno"

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM), que agrupa a 74 organizaciones empresariales y 24.000 empresas y trabajadores autónomos de Extremadura, ha celebrado el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la continuidad de la central nuclear de Almaraz hasta 2030 y ha reclamado al Gobierno que atienda ahora el criterio de los técnicos. La patronal extremeña considera que el dictamen representa un respaldo de máximo nivel a la viabilidad y la seguridad de la instalación para prolongar su actividad durante los próximos años.

Tras este pronunciamiento, CIEM entiende que el proceso entra en una fase estrictamente política y pide al Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica que autoricen la continuidad de la planta. Sostiene que la decisión permitirá aportar la certidumbre que necesitan las empresas, los trabajadores y el conjunto de Extremadura ante el futuro de una infraestructura que considera estratégica para la comunidad y para el sistema energético español.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, afirma que el informe refuerza la posición que la patronal ha mantenido por el impacto social, económico, empresarial y energético de Almaraz. "Estamos ante una decisión estratégica para Extremadura y para España", ha defendido.

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"Ahora le toca al Gobierno"

CIEM interpreta que el dictamen favorable del Consejo de Seguridad Nuclear respalda la capacidad de Almaraz para continuar funcionando con todas las garantías técnicas y de seguridad hasta 2030. A juicio de la organización empresarial, el pronunciamiento despeja la cuestión técnica y traslada ahora la responsabilidad de la decisión al Ejecutivo central y al Ministerio para la Transición Ecológica.

La confederación confía en que el Gobierno adopte una resolución "coherente con el criterio de los expertos del Consejo de Seguridad Nuclear" y conceda la autorización necesaria para prolongar la actividad de la central. Entiende que el informe supone un respaldo técnico a la continuidad de una infraestructura estratégica para Extremadura y para el conjunto del sistema energético español. De hecho,CIEM insiste en que el futuro de la instalación debe abordarse desde criterios técnicos, de seguridad y de interés general. La entidad considera que las conclusiones del organismo regulador avalan la posición que ha defendido durante el debate sobre la continuidad de la planta.

"El Consejo de Seguridad Nuclear confirma que la continuidad de Almaraz cuenta con todas las garantías técnicas y refuerza la posición que hemos defendido desde CIEM, de que estamos ante una decisión estratégica para Extremadura y para España", ha señalado Iniesta.

Certidumbre para empresas y trabajadores

La organización empresarial reclama que el procedimiento se resuelva cuanto antes para reducir la incertidumbre existente alrededor del futuro de la central. Recuerda que las empresas, los trabajadores y el conjunto de Extremadura necesitan un horizonte claro y estable que permita planificar la actividad, las inversiones y el empleo vinculados directa o indirectamente a la instalación. En este sentido, subraya que Almaraz tiene un importante impacto social, económico y empresarial en la región, a lo que añade su contribución energética, por lo que considera que la continuidad de la planta trasciende el ámbito estrictamente local.

Para la confederación, la prolongación de la actividad hasta 2030 aportaría la seguridad necesaria al tejido productivo vinculado a la central y evitaría mantener durante más tiempo la incertidumbre sobre su futuro. Por ello, pide al Gobierno que atienda el criterio de los técnicos y adopte una decisión que proporcione certidumbre a las empresas y estabilidad a los trabajadores. CIEM entiende que, una vez conocido el informe favorable del organismo encargado de supervisar la seguridad nuclear, el Ejecutivo debe actuar en consecuencia y resolver el procedimiento pendiente.

E. P. E.

Una infraestructura estratégica

La patronal extremeña considera Almaraz una infraestructura estratégica tanto para Extremadura como para el conjunto del sistema energético nacional. La central tiene una especial relevancia por la actividad económica y empresarial que genera, además de por el empleo directo e indirecto vinculado a su funcionamiento. CIEM pone también el acento en el impacto social que tendría la decisión sobre el futuro de la planta y en las consecuencias que la incertidumbre puede provocar en las empresas y los trabajadores relacionados con la instalación.

La organización sostiene que la continuidad de la central debe analizarse desde una perspectiva amplia que tenga en cuenta su aportación energética, su repercusión sobre el tejido empresarial y su influencia en la economía extremeña. Por ello, considera necesario que el Gobierno aporte una respuesta clara y definitiva después de que el Consejo de Seguridad Nuclear haya informado favorablemente sobre la prolongación de su actividad.

CIEM recuerda que ha defendido la continuidad de la central durante todo el proceso abierto sobre el futuro de Almaraz, insistiendo en que cualquier decisión debía estar respaldada por criterios técnicos y por las garantías exigidas en materia de seguridad nuclear.