Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de julio de 2026
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Presentamos los datos actualizados a día 14 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 16 de julioLonja 16 de julio
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