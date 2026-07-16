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Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 16 de julio de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz.

Dos ovejas merinas en una explotación de la provincia de Badajoz. / Silvia Sánchez Fernández

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El Periódico Extremadura

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Presentamos los datos actualizados a día 14 de julio de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 16 de julio

Lonja 16 de julio

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