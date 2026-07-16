Medio centenar de jóvenes agricultores extremeños reciben ayudas para incorporarse al campo y modernizar sus explotaciones

La Junta de Extremadura ha aprobado el pago de ayudas a 56 jóvenes agricultores y agricultoras para facilitar su incorporación al campo o financiar inversiones destinadas a modernizar y mejorar sus explotaciones agrarias. Las resoluciones, publicadas este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), corresponden a diferentes convocatorias de las ayudas al establecimiento de jóvenes y a la renovación de explotaciones. Los beneficiarios pueden consultar el contenido completo de sus expedientes a través de la plataforma Laboreo, utilizando sus claves personales.

De los 56 expedientes con resolución favorable de pago, 41 están vinculados a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria. En concreto, 18 corresponden a la convocatoria regulada mediante el Decreto 169/2024 y otros 23 proceden de la línea convocada en 2023 mediante el Decreto 56/2023.

Los otros 15 pagos corresponden a ayudas para realizar inversiones de modernización o mejora en explotaciones dirigidas por jóvenes agricultores. Entre las actuaciones que pueden financiarse a través de esta línea se encuentran la adquisición de maquinaria y equipos, la construcción o mejora de instalaciones y otras inversiones dirigidas a aumentar la viabilidad y competitividad de las explotaciones.

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Los anuncios publicados en el DOE recogen los nombres y los NIF parcialmente ocultos de las personas afectadas, aunque no especifican las cantidades que recibirá cada una ni la fecha concreta en la que se efectuará el ingreso.

Otros 18 expedientes provisionales

Junto a las resoluciones de pago, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha publicado una relación de 18 titulares que han recibido una propuesta de resolución provisional para realizar inversiones de modernización o mejora de sus explotaciones.

En estos casos, la ayuda todavía no está concedida definitivamente. Los interesados disponen de un plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para manifestar su conformidad o presentar las alegaciones que estimen oportunas. El plazo concluye el próximo 30 de julio. Si los solicitantes no presentan ninguna respuesta dentro de ese periodo, la Administración entenderá que están conformes con la propuesta provisional.

La documentación completa puede consultarse mediante la notificación individual disponible en Laboreo. Las alegaciones deberán presentarse a través de la plataforma Arado, para lo que será necesario disponer de certificado digital o DNI electrónico.

Las resoluciones favorables de pago no ponen fin a la vía administrativa. Los beneficiarios disponen de un mes para presentar un recurso de alzada ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria o ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.