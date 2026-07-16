Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Las mejoras previstas en las playas de interior de Extremadura con una inversión de 2,2 millones de euros han comenzado con retraso y se ejecutarán durante este verano. La Junta confiaba en iniciar las actuaciones antes de mayo, pero los primeros suministros han empezado a llegar en julio y la previsión ahora es que el conjunto de los trabajos esté finalizado entre septiembre y octubre.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, ha reconocido el retraso en la Comisión de Cultura de la Asamblea, donde se ha referido a cuestiones como la tramitación administrativa, la necesidad de contar con los informes de las confederaciones hidrográficas, el propio nivel de los embalses o los problemas surgidos con algunos proveedores.

El director general de Turismo de la Junta de Extremadura, Óscar Mateos. / ASAMBLEAEX.ES

Refugios climáticos

La licitación salió en noviembre de 2025 con la intención de que los trabajos pudieran estar listos este verano, pero no ha sido así. "Lamentablemente, se ha retrasado y no lo voy a negar", ha respondido Mateos a las críticas del PSOE. Las actuaciones incluyen la creación de refugios climáticos, la instalación de zonas de sombra y descanso, la mejora de la señalización turística, el acondicionamiento paisajístico y la incorporación de vegetación. El objetivo es adaptar estos espacios a las altas temperaturas y mejorar su sostenibilidad y atractivo turístico.

Los ayuntamientos afectados ya han recibido información sobre las empresas responsables de los suministros y sobre las personas con las que deberán coordinarse. No obstante, Mateos asegura que las entregas comenzarán de forma inmediata y confía en completar el programa durante septiembre y octubre.

Sin cierres durante el verano

El Grupo Socialista ha advertido de que la ejecución de las obras en plena campaña de baño puede causar molestias a los usuarios y afectar a las empresas que prestan servicios en estos espacios. El diputado Gonzalo Romero ha planteado incluso la posibilidad de que algunas playas tengan que cerrar temporalmente para instalar los nuevos equipamientos, un escenario que Mateos ha descartado.

Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Las playas están abiertas. Esto sirve para mejorar lo que ya tiene una gran calidad y no va a provocar ningún cierre ni ningún detrimento en los servicios", ha afirmado el director general. Romero ha acusado a la Junta de falta de planificación, ya que la inversión estaba prevista desde 2024, y ha recordado que los fondos deben quedar certificados antes de que finalice este año.

En su intervención, Romero Barba ha solicitado que la cuantía destinada al programa Bandera Azul pase de los actuales 30.000 euros a 60.000 euros, además de reclamar la creación de una convocatoria anual de ayudas destinada a sufragar los gastos corrientes y las actuaciones de sostenibilidad que generan estas zonas naturales de baño y que, en la actualidad, son asumidos al cien por cien por los propios ayuntamientos.

Alange y Cheles concentran la mayor inversión

La playa de Alange recibirá la inversión más elevada, con 775.000 euros, seguida de Cheles, con 595.000 euros. Para Los Calicantos, en Casas de Don Pedro, se destinan 258.000 euros, mientras que la playa de Peloche, en Herrera del Duque, contará con 170.000 euros.

La inversión prevista en la Isla del Zújar, en Castuera, asciende a 135.000 euros; la playa de Orellana recibirá 116.000; Puerto Peña, en Talarrubias, 93.000; Campanario, 34.000, y Cancho del Fresno, en Cañamero, 29.000 euros. En conjunto, las actuaciones alcanzan los 2.205.000 euros, procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

Extremadura cuenta este verano con 43 zonas naturales de baño autorizadas, 31 en la provincia de Cáceres y 12 en la de Badajoz. Ocho de ellas disponen del distintivo de Bandera Azul, lo que mantiene a la comunidad como líder nacional en playas de interior reconocidas con este sello de calidad.