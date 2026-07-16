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El norte extremeño reclama que las obras de la autovía con Portugal comiencen en 2026

La Alianza Territorial Europea y el MSU-Norte celebran la reunión prevista para septiembre, pero exigen licitar ya el tramo entre Moraleja y Cilleros

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia.

Autovia autonómica EX-A1, cerca de Plasencia. / Toni Gudiel

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E. P. E.

Cáceres

La Alianza Territorial Europea (ATE) y el Movimiento por el Suroeste y el Norte de Extremadura (MSU-Norte) han reclamado que las obras para prolongar la autovía EX-A1 hacia Portugal comiencen antes de que termine 2026. Ambas organizaciones consideran prioritario licitar el tramo de nueve kilómetros comprendido entre Moraleja y Cilleros, en la comarca de Sierra de Gata.

Los colectivos han valorado que después del verano esté previsto celebrar la primera reunión de alto nivel para coordinar los calendarios, presupuestos y actuaciones relacionadas con la conexión viaria entre Extremadura y Portugal. El proyecto incluye la continuidad de la EX-A1, su enlace con las carreteras portuguesas IC31 y A23 y la construcción de un puente internacional sobre el río Erjas.

"Más vale tarde que nunca", señala el portavoz de ATE y MSU-Norte, Francisco Martín, quien recuerda que ambas organizaciones llevan cerca de tres años reclamando mayor coordinación entre las administraciones españolas y portuguesas.

Vídeo | Francisco Martín, portavoz de MSU-Norte de Extremadura, exige que no se retrase más el Ruta de la Plata

Vídeo | Francisco Martín, portavoz de MSU-Norte de Extremadura, exige que no se retrase más el Ruta de la Plata

El Periódico Extremadura

El colectivo considera que la reunión prevista para septiembre debe traducirse en decisiones concretas y reclama "más agilidad, más voluntad política y más determinación" para poner en marcha la infraestructura. También pide que el proyecto no se utilice como un nuevo motivo de confrontación entre la Junta de Extremadura y el Gobierno central.

Según sostiene Martín, el primer paso debe ser la licitación y el inicio de las obras del tramo entre Moraleja y Cilleros, considerado la continuación natural de los ocho tramos ya construidos entre Navalmoral de la Mata, Plasencia, Coria y Moraleja. Estos recorridos suman alrededor de cien kilómetros de autovía.

Una reivindicación para 225.000 habitantes

ATE y MSU-Norte enmarcan su petición en la necesidad de mejorar las comunicaciones y las oportunidades económicas del norte de Extremadura, un territorio en el que cifran una población cercana a los 225.000 habitantes.

Las organizaciones reclaman "equidad" en el reparto territorial de las inversiones y denuncian que las principales actuaciones estratégicas se concentran en Badajoz, Cáceres y Mérida. Frente a ello, exigen que también se impulsen proyectos capaces de vertebrar las comarcas situadas en el norte, el sur, el este y el oeste de la comunidad.

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El objetivo final es completar una conexión directa por autovía entre el norte extremeño y la red portuguesa. El proyecto permitiría enlazar la EX-A1 con la futura IC31 y, a través de esta vía, con la autovía portuguesa A23. "No pararemos hasta escuchar el ruido de las máquinas", concluye el portavoz de los dos colectivos.

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