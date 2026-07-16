Plataforma 'Sí a Almaraz': "Las tres condiciones para la prórroga se han cumplido ya"

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha recibido con satisfacción el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la central nuclear de Almaraz. El colectivo considera que el pronunciamiento del organismo regulador despeja las dudas técnicas sobre la continuidad de una instalación estratégica para Campo Arañuelo y el conjunto de Extremadura.

Aval técnico

La organización, respaldada por más de un centenar de ayuntamientos, asociaciones, organizaciones sociales y entidades empresariales, entiende que el dictamen del CSN supone un paso decisivo para que el Gobierno autorice la ampliación de la vida útil de la planta. A juicio de la plataforma, el informe acredita que la central nuclear de Almaraz reúne las condiciones de seguridad necesarias para continuar operando más allá del calendario de cierre previsto.

El presidente de este colectivo, Fernando Sánchez, ha recordado que el Ejecutivo vinculó una eventual prórroga al cumplimiento de tres condiciones: el aval del organismo regulador, la garantía del suministro eléctrico y la ausencia de costes para los ciudadanos. La plataforma sostiene que los tres requisitos establecidos públicamente por el Gobierno ya se cumplen y que no existen motivos técnicos, energéticos o económicos para rechazar la continuidad de Almaraz.

Tres requisitos

"El Gobierno fijó públicamente tres condiciones para autorizar cualquier prórroga: el aval del CSN, la garantía de suministro y coste cero para el ciudadano. Las tres se han cumplido", ha afirmado Fernando Sánchez tras conocerse el informe. El presidente de la plataforma ha defendido que Almaraz aporta estabilidad al sistema eléctrico, resulta clave para garantizar el suministro y no supondrá ningún coste adicional para los consumidores.

Sánchez también ha señalado que las empresas propietarias presentaron la solicitud de continuidad sin plantear condiciones económicas. "El regulador acaba de certificar la seguridad técnica de la planta. Almaraz aporta estabilidad a la red eléctrica y es pieza clave en la garantía de suministro. Y las propietarias presentaron la solicitud sin condiciones económicas, no hay coste para los consumidores", ha declarado. La plataforma interpreta estas circunstancias como una confirmación de que la prórroga puede autorizarse sin trasladar cargas económicas a los hogares.

Empleo

La continuidad de la central mantiene en vilo, se asegura, a miles de trabajadores vinculados tanto a la plantilla estable de la instalación como a las recargas y a las empresas auxiliares. La incertidumbre sobre el futuro de Almaraz afecta directamente al empleo, a la actividad empresarial y a numerosas familias de Campo Arañuelo, una comarca cuya economía mantiene una estrecha relación con la planta nuclear.

Fernando Sánchez ha reclamado al Ejecutivo que adopte cuanto antes una decisión que permita acabar con la preocupación existente entre "los miles de trabajadores de la planta, de las recargas y las empresas auxiliares cuyo modo de vida depende de Almaraz". El colectivo advierte de que prolongar la falta de una resolución puede incrementar la inseguridad laboral y económica en una de las zonas más dependientes de la actividad industrial de Extremadura.

Decisión política

Tras el pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' considera que el Gobierno dispone ya de todos los elementos necesarios para autorizar la continuidad de la central. La plataforma concluye que la decisión final es ahora de carácter político y reclama una respuesta que garantice el futuro energético, industrial y laboral de Almaraz y de su entorno.