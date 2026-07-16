El PSOE celebrará en septiembre las primarias de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito

El PSOE de Extremadura celebrará en septiembre las primarias para elegir a sus candidatos a las alcaldías de Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito en las elecciones municipales de mayo de 2027. El Comité Regional ha dado cuenta este jueves del calendario para las ciudades de más de 20.000 habitantes en las que los socialistas no gobiernan durante la actual legislatura. El proceso afecta así a cuatro de las principales plazas municipales que el partido aspira a recuperar.

La celebración de las primarias dependerá, no obstante, del número de aspirantes. Si únicamente se presenta una candidatura, quedará proclamada automáticamente. Si concurren dos o más, la militancia deberá votar en la correspondiente agrupación local.

Los días exactos para la presentación de candidaturas, la recogida de avales, la campaña y las votaciones deberán ser fijados próximamente por la Comisión Ejecutiva Federal. En las localidades de menos de 20.000 habitantes, las candidaturas municipales serán elegidas por las diferentes asambleas locales.

Con este calendario, el PSOE extremeño inicia la preparación de los comicios de 2027 con el objetivo de configurar equipos con capacidad de gobierno, implantación territorial y vocación de servicio público. El partido pretende recuperar la confianza mayoritaria y reforzar su presencia municipal en el conjunto de la comunidad.

Después de renovar las direcciones

La elección de los candidatos municipales llegará después de un intenso proceso de renovación interna en las estructuras regional y provinciales del partido.

Álvaro Sánchez Cotrina asumió la Secretaría General del PSOE de Extremadura tras imponerse a Soraya Vega en las primarias celebradas el 11 de abril con el 58,95% de los votos. La nueva etapa quedó formalizada el 25 de abril en el XVI Congreso Regional Extraordinario celebrado en Mérida, donde se configuraron los nuevos órganos de dirección.

En la provincia de Cáceres, Fernando García Nicolás fue proclamado secretario general el pasado 4 de julio en sustitución del propio Sánchez Cotrina. La nueva ejecutiva provincial, renovada en un 60% y con una presencia mayoritaria de mujeres, recibió el respaldo del 96,8% de los delegados acreditados en el Congreso Provincial Extraordinario.

Por su parte, Manolo Borrego dirige el PSOE de la provincia de Badajoz desde 2025. Fue proclamado secretario general tras ser el único aspirante y su ejecutiva recibió posteriormente el apoyo del 94,5% de los delegados en el XIV Congreso Provincial celebrado en Mérida.

Con Cotrina al frente de la organización regional, García Nicolás en Cáceres y Borrego en Badajoz, los socialistas abren ahora la siguiente fase de su reorganización: elegir a quienes encabezarán sus candidaturas municipales en mayo de 2027.