El SES destina dos millones más a garantizar la atención santaria durante el verano

La Junta de Extremadura destinará este verano 16,5 millones de euros a garantizar la atención sanitaria en la región, dos millones más que el año pasado. El dispositivo de sustituciones combina la contratación y fidelización de profesionales con la reorganización de los equipos y experiencias piloto de consultas por la tarde para tratar de reducir las demoras en Atención Primaria.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha presentado este jueves la planificación estival durante una comparecencia a petición del PSOE en el pleno de la Asamblea: lo que debía ser una exposición sobre médicos, sustituciones y consultorios locales ha derivado pronto en una confrontación sobre la gestión sanitaria de PP y PSOE, con el trasfondo de la sentencia del caso David Sánchez sobrevolando el debate.

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Asistencia garantizada

García Espada ha asegurado que la asistencia está garantizada en las ocho áreas de salud pese a las dificultades para encontrar médicos y enfermeros disponibles en las bolsas de empleo. Además, ha defendido que ninguna zona básica de salud presenta una demora igual o superior a 14 días para una consulta médica a demanda. Frente a ese dato, el PSOE ha llevado al pleno testimonios de vecinos y alcaldes que alertan de esperas prolongadas, ausencias de facultativos y dificultades para conseguir cita en municipios como Valdelacalzada, Villalba de los Barros, Madroñera, Torrejoncillo, Madrigalejo o Garrovillas de Alconétar, además de en algunas zonas de Cáceres.

"¿Por qué es ya una norma que el médico de familia tarde en atenderte 12 o 14 días?", ha preguntado la diputada socialista Isabel Gil Rosiña, quien ha acusado a la Junta de afrontar por tercer año consecutivo un "caos sanitario" durante los meses estivales. La parlamentaria ha sostenido que las carencias no responden únicamente a la escasez de profesionales, sino a un cambio de modelo que favorece las derivaciones hacia la sanidad privada.

La portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, interviene durante la sesión de control en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Consultas de tarde

La Junta ha rechazado ese diagnóstico. García Espada ha defendido que el Ejecutivo ha incrementado el presupuesto, estabilizado las plantillas y ampliado servicios que no existían durante la etapa socialista. "Menos propaganda y más autocrítica", ha reclamado a la oposición antes de contraponer las medidas actuales con las decisiones adoptadas por el anterior Gobierno.

Entre las novedades del dispositivo figuran las experiencias piloto de consultas de atención primaria en horario vespertino. En el centro de salud de San Fernando, en Badajoz, se realizaron durante junio 14 consultas por la tarde en las que fueron atendidos 413 pacientes. En Miajadas se contabilizaron entre junio y julio 226 consultas presenciales y otras 152 telefónicas.

La consejera ha presentado estas actuaciones como una herramienta para mejorar el acceso al médico de familia y aliviar aquellas agendas que concentran mayores demoras. También ha destacado el programa de fidelización, que ha permitido retener a 108 médicos de Atención Primaria. A ellos se suman 33 nuevos facultativos incorporados en junio y 17 enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria.

500 millones más

García Espada ha situado estas contrataciones dentro del refuerzo general de las plantillas del SES, que, según sus datos, cuenta con 1.167 profesionales más. El acuerdo de gobierno entre PP y Vox incorpora además el compromiso de sumar otros 1.500 trabajadores y elevar en 500 millones de euros los recursos destinados a sanidad.

Por parte de los grupos, Unidas por Extremadura ha reconocido que la falta de profesionales constituye un problema estructural compartido por gobiernos de distinto signo, pero ha cuestionado la distribución del aumento presupuestario. Su portavoz, José Antonio González Frutos, ha calculado que la atención primaria representa el 16,47% del gasto sanitario, ligeramente por debajo del peso que tenía en 2023, y ha reprochado a la Junta que las derivaciones y la actividad extraordinaria crezcan a un ritmo muy superior.

Vox, por su parte, ha respaldado la planificación del Ejecutivo, aunque ha admitido que durante el verano se producen dificultades para cubrir turnos, especialmente en el medio rural. Su portavoz, Inés Checa, ha atribuido parte del problema al marco estatal y al conflicto entre los profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco.