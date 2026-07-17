Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Un total de 1.531 personas extranjeras acogidas al proceso extraordinario de regularización estaban de alta en la Seguridad Social en Extremadura a 30 de junio, fecha en la que concluyó el plazo para presentar las solicitudes. La cifra supone el 1% de los 159.097 afiliados relacionados con este procedimiento en el conjunto de España, según la información difundida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, Badajoz contabilizaba 798 trabajadores en alta y Cáceres, 733, lo que muestra un reparto prácticamente equilibrado de las incorporaciones al mercado laboral formal. El dato cobra especial relevancia al compararlo con las 9.634 solicitudes de regularización registradas en Extremadura entre el 16 de abril y el 30 de junio. Ese volumen superó ampliamente todas las previsiones iniciales: se esperaban alrededor de 4.500 peticiones y se calculaba que podrían concederse unos 3.000 permisos.

Las 1.531 altas representan cerca del 16% de las solicitudes presentadas, aunque este porcentaje no puede interpretarse como una tasa definitiva de aprobación. El dato ministerial refleja únicamente las personas vinculadas al proceso que ya cotizaban al terminar junio, mientras que numerosos expedientes continúan en fase de tramitación y resolución.

La distribución de las afiliaciones contrasta con la de las peticiones. Badajoz concentró el 61,8% de las solicitudes, con 5.954, mientras que Cáceres reunió 3.680, el 38,2%. Sin embargo, la diferencia entre ambas provincias se reduce a solo 65 personas cuando se observan las altas en la Seguridad Social.

La incorporación de estos trabajadores se produce, además, en un momento de máximos para el empleo regional. Extremadura cerró junio con 428.945 afiliados, la cifra más alta de la serie histórica y a poco más de un millar de alcanzar por primera vez la barrera de los 430.000 cotizantes.

Igualdad entre provincias

Badajoz registraba a 30 de junio 798 personas afiliadas procedentes del proceso de regularización, mientras que Cáceres sumaba 733. Cada una de las provincias representaba aproximadamente el 0,5% del total nacional.

La escasa diferencia entre ambas resulta llamativa si se compara con el número de expedientes presentados. Badajoz recibió 5.954 solicitudes, 2.274 más que Cáceres, que cerró el procedimiento con 3.680. Esto significa que, en el momento en que se actualizó el dato, las altas laborales estaban mucho más equilibradas territorialmente que las peticiones. No obstante, el Ministerio no ofrece en esta información el sector de actividad, la modalidad contractual ni el momento concreto en el que se produjo cada afiliación.

Miguel Ángel Montesinos

El procedimiento extraordinario comenzó el 16 de abril y terminó el 30 de junio con 9.634 solicitudes en Extremadura. El resultado fue más del doble de las 4.500 peticiones que se calculaban al inicio y más del triple de los aproximadamente 3.000 permisos que se esperaba que pudieran concederse. El balance corresponde a expedientes registrados y no a autorizaciones ya resueltas favorablemente. El alcance definitivo del proceso dependerá de cuántas solicitudes cumplan los requisitos establecidos y obtengan finalmente una respuesta positiva.

Colombia lidera las solicitudes

Colombia fue el principal país de origen de los solicitantes en Extremadura, con el 24,8% del total, casi una de cada cuatro peticiones. Le siguieron Marruecos, con un 13%; Venezuela, con un 12%; y Perú, con un 11%. También tuvieron una presencia destacada Nicaragua, Honduras, Brasil, Senegal, Paraguay y Pakistán. El conjunto de los datos refleja el peso de la población latinoamericana, aunque también registra solicitantes procedentes de África y Asia.

La distribución por sexos fue prácticamente paritaria: los hombres representaron el 50,3% de las solicitudes y las mujeres, el 49,7%. Por edades, el grupo más numeroso fue el de 25 a 34 años y casi seis de cada diez solicitantes tenían menos de 35.