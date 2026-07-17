Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación

La Universidad de Extremadura ha publicado las notas de corte de la segunda adjudicación para el curso 2026-2027, una actualización que rebaja las puntuaciones de acceso en buena parte de sus 80 titulaciones y dobles grados. Medicina continúa en lo más alto, con un 13,053, mientras que Periodismo protagoniza uno de los descensos más pronunciados al pasar del 9,325 de la primera lista al 5,225.

La nueva relación muestra una reducción en las 50 enseñanzas que mantienen una calificación numérica para el cupo general respecto al primer reparto. La nota de corte corresponde a la puntuación del último estudiante admitido en cada fase, por lo que puede variar conforme avanzan las adjudicaciones.

Las sanitarias siguen arriba

Las titulaciones sanitarias vuelven a concentrar las calificaciones más altas. Después de Medicina se sitúan Psicología, con un 12,100; Enfermería en Badajoz, con un 11,999; Fisioterapia, con un 11,953, y Veterinaria, con un 11,925.

También superan el 11 Biotecnología, con un 11,689; Enfermería en Cáceres, con un 11,686; Matemáticas, con un 11,634; Enfermería en Mérida, con un 11,600; el doble grado en Matemáticas y Estadística, con un 11,581; Criminología, con un 11,575, y Enfermería en Plasencia, con un 11,427.

Todas ellas reducen su puntuación respecto a la primera adjudicación. Psicología baja desde el 12,553; Enfermería en Badajoz, desde el 12,418; Fisioterapia, desde el 12,603, y Veterinaria, desde el 12,319.

Periodismo cae más de cuatro puntos

Uno de los movimientos más destacados se produce en Periodismo, cuya nota de corte desciende 4,1 puntos, desde el 9,325 hasta el 5,225. El doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual también experimenta una bajada considerable y pasa del 10,249 al 7,300.

La mayor reducción entre las titulaciones que conservan una calificación numérica corresponde a Ingeniería Química Industrial, que cae del 9,939 al 5,678, una diferencia de 4,261 puntos. Economía baja del 10,078 al 6,101; Administración y Dirección de Empresas en Badajoz, del 9,169 al 6,000, y Estadística, del 10,109 al 6,953.

También registran descensos importantes Ingeniería Electrónica y Automática, que pasa del 8,307 al 5,478; Ingeniería Eléctrica, del 8,310 al 5,511; Ingeniería Civil, del 8,511 al 5,719, y el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de Cáceres, del 10,500 al 8,047.

Cambios en ingenierías y Educación

Entre las enseñanzas técnicas, Ingeniería en Tecnologías Industriales queda en un 10,675, frente al 11,614 inicial, e Ingeniería Mecánica baja del 11,339 al 10,250. Ingeniería Informática se sitúa en un 7,785 en Cáceres y en un 7,538 en Mérida, mientras que Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación registra un 5,380 en Cáceres y un 5,480 en Mérida.

También retroceden las titulaciones vinculadas a Educación. Educación Primaria queda en un 8,440 en Cáceres y en un 8,060 en Badajoz, frente al 9,628 y el 9,050 de la primera adjudicación. Educación Infantil baja al 7,380 en Badajoz y al 7,180 en Cáceres.

En otras ramas, Derecho pasa del 10,997 al 9,164; Bioquímica, del 12,416 al 11,350; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, del 11,675 al 11,270, y Terapia Ocupacional, del 10,653 al 9,856. Las puntuaciones todavía podrán cambiar a medida que continúe el proceso de admisión y se publiquen las siguientes adjudicaciones.