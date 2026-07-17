Aagesen confirma que el Gobierno ya analiza la prórroga de Almaraz hasta 2030

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha confirmado este viernes que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ya estudia el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz. El dictamen del organismo regulador avala que la planta cacereña pueda prolongar su actividad hasta junio de 2030, aunque la decisión definitiva corresponde ahora al Gobierno.

En estudio

Aagesen se ha pronunciado así durante una comparecencia ante los medios desde el puesto de mando avanzado instalado en Farasdués, en la provincia de Zaragoza, con motivo del incendio declarado en el municipio de Orés, informa EFE. La ministra ha asegurado que los técnicos ya están examinando tanto el informe del CSN como el resto de la documentación relevante relacionada con la solicitud de prórroga de la central extremeña.

La responsable de Transición Ecológica no ha concretado cuándo dará a conocer el Ejecutivo su decisión sobre el futuro inmediato de Almaraz. Aagesen ha evitado fijar una fecha para la respuesta del Gobierno y ha insistido en que el proceso se encuentra todavía en una fase de análisis técnico y documental.

Documentación

"De momento lo que estamos haciendo es mirando la información que tenemos ahora, sobre todo analizar en profundidad el informe del Consejo de Seguridad Nuclear y la información relevante que ya vamos teniendo desde la propia solicitud", ha explicado Sara Aagesen. La vicepresidenta ha recalcado así que el Ministerio analizará en profundidad todos los elementos disponibles antes de adoptar una resolución sobre la continuidad de la instalación nuclear.

El Consejo de Seguridad Nuclear aprobó este jueves un informe favorable a la ampliación del funcionamiento de Almaraz hasta junio de 2030. El pronunciamiento del CSN supone un paso determinante dentro del procedimiento administrativo, pero no implica por sí solo la autorización automática de la prórroga solicitada por las empresas propietarias.

Dos meses

Tras recibir el informe del organismo regulador, el Gobierno dispondrá de un plazo aproximado de dos meses para conceder o denegar la ampliación de la vida útil de la central.