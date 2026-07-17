El arroz barato de Myanmar hunde los precios y La Unión Extremadura exige frenar sus importaciones

La Unión Extremadura ha exigido la suspensión "inmediata" del acuerdo comercial preferente entre la Unión Europea y Myanmar al considerar que el país asiático "no cumple ninguno de los objetivos" que justificaron su aprobación y que la entrada de arroz a bajo precio está hundiendo las cotizaciones y la rentabilidad de los productores europeos.

La organización agraria ha explicado en un comunicado que Myanmar se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas de la Unión Europea a través del régimen Todo Menos Armas, conocido como EBA por sus siglas en inglés. Este mecanismo permite al país asiático acceder al mercado comunitario sin aranceles ni cuotas para la práctica totalidad de sus productos.

Según los datos aportados por La Unión, en 2024 las importaciones procedentes de Myanmar alcanzaron los 690 millones de kilos de arroz blanco. Una cantidad que, según la organización, resulta similar a toda la producción de la superficie dedicada a este cultivo en España.

La entidad sostiene que las diferencias en las condiciones de producción permiten que este arroz llegue al mercado europeo a un precio inferior al 50% del coste que asumen los agricultores comunitarios.

Campo de arroz en una imagen de archivo. / Europa Press

Esta situación, denuncia, ha provocado un descenso continuado de los precios percibidos por los productores y una reducción de la superficie cultivada debido a la falta de rentabilidad.

"Debido a las condiciones de producción, este arroz está entrando a un precio inferior al 50% de lo que cuesta producirlo en la UE, lo que ha provocado el hundimiento del precio a los productores europeos y la continua reducción de la superficie productiva debido a la falta de rentabilidad", ha señalado.

El respeto a los derechos humanos

La Unión Extremadura recuerda que estas ventajas comerciales fueron concedidas para favorecer el desarrollo económico de países como Myanmar y elevar la renta de sus ciudadanos, a cambio de garantizar el respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, la organización considera que el Gobierno militar del país asiático incumple las condiciones que dieron origen al acuerdo. "Myanmar es una dictadura militar, es noticia habitual por las masacres y atrocidades de la dictadura contra la población rohinyá. No cumple la parte del acuerdo que tenía obligación", ha afirmado.

La situación ya ha sido trasladada a la Comisión Europea por los eurodiputados Diana Riba, de ERC, y Vicent Marzà, de Compromís. Ante sus preguntas, Bruselas ha defendido el mantenimiento de las preferencias arancelarias al considerar que contribuyen a reducir la pobreza y que una eventual retirada podría perjudicar a la población más vulnerable.

La Comisión Europea también ha asegurado que los beneficios económicos obtenidos por la junta militar de Myanmar a través del régimen Todo Menos Armas son "limitados" y ha indicado que realiza un seguimiento periódico de la situación del país. La respuesta de Bruselas ha sido duramente criticada por la organización agraria extremeña.

"O sea, que la Comisión firma un acuerdo comercial que arruina a los productores europeos a cambio de que estos países respeten los derechos humanos de sus ciudadanos, la dictadura hace caso omiso de sus compromisos y la Comisión responde que no pasa nada", ha reprochado.

Petición a Bruselas y al Gobierno

Ante esta situación, La Unión Extremadura ha reclamado al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea que suspendan de forma "inmediata" el acuerdo comercial preferente con Myanmar.

La organización considera que el sistema actual perjudica a los arroceros europeos, reduce la rentabilidad del cultivo y no está consiguiendo que el país asiático cumpla los compromisos sobre derechos humanos que justificaron la concesión de las ventajas comerciales. A su juicio, el acuerdo "para lo único que está sirviendo es para dar oxígeno a la junta militar que gobierna ese país".