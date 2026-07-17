La Asociación Profesional de la Magistratura muestra su respaldo a los magistrados de la Audiencia de Badajoz tras las críticas por la sentencia de David Sánchez

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha mostrado su respaldo a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, tras las críticas que desde la esfera política se están vertiendo contra ellos por la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa y ha pedido respeto a los responsables públicos.

"La deslegitimación sistemática de los jueces cada vez que una resolución no coincide con las expectativas de una de las partes no solo afecta a quienes la dictan, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones esenciales del Estado de Derecho", advierte la APM, que hace un llamamiento a los políticos para que sus manifestaciones contribuyan al respeto a las instituciones y no mine la fe de la ciudadanía en la Justicia.

"Incompatibles con la independencia judicial"

En este sentido, la asociación defiende que en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales "pueden y deben" ser objeto de crítica jurídica y, en su caso, de los recursos legalmente previstos. Sin embargo, considera que las descalificaciones personales o las manifestaciones que atribuyen a los jueces motivaciones ajenas al ejercicio imparcial de su función jurisdiccional resultan "incompatibles con el respeto debido a la independencia judicial"

"Los jueces resolvemos los asuntos mediante resoluciones motivadas, fundadas en el ordenamiento jurídico y sujetas al control de los tribunales superiores a través del sistema de recursos. Ese es el cauce propio de un Estado de Derecho", añade. Por ello, expresa su apoyo "al compañero que ha intervenido en este procedimiento" de David Sánchez, en referencia al ponente de la sentencia, el magistrado Emilio Serrano, que extiende a todos los integrantes del Poder Judicial "que ejercen su función con sometimiento exclusivo a la Constitución y a la ley".

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La Asociación Profesional de la Magistratura es la asociación de jueces mayoritaria de España con más de 1.300 afiliados y representa a más del 20% del colectivo del país.

Fuente: La Crónica de Badajoz