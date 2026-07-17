Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Caso David Sánchez

La Asociación Profesional de la Magistratura muestra su respaldo a los magistrados de la Audiencia de Badajoz tras las críticas por la sentencia de David Sánchez

Pide respeto a los responsables políticos: "La deslegitimación sistemática de los jueces erosiona la confianza en una de las instituciones esenciales del Estado de Derecho", advierte

El tribunal durante el juicio por el conocido como caso David Sánchez en la Audiencia de Badajoz.

El tribunal durante el juicio por el conocido como caso David Sánchez en la Audiencia de Badajoz. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha mostrado su respaldo a los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz, tras las críticas que desde la esfera política se están vertiendo contra ellos por la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por prevaricación administrativa y ha pedido respeto a los responsables públicos.

"La deslegitimación sistemática de los jueces cada vez que una resolución no coincide con las expectativas de una de las partes no solo afecta a quienes la dictan, sino que erosiona la confianza de los ciudadanos en una de las instituciones esenciales del Estado de Derecho", advierte la APM, que hace un llamamiento a los políticos para que sus manifestaciones contribuyan al respeto a las instituciones y no mine la fe de la ciudadanía en la Justicia.

"Incompatibles con la independencia judicial"

En este sentido, la asociación defiende que en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales "pueden y deben" ser objeto de crítica jurídica y, en su caso, de los recursos legalmente previstos. Sin embargo, considera que las descalificaciones personales o las manifestaciones que atribuyen a los jueces motivaciones ajenas al ejercicio imparcial de su función jurisdiccional resultan "incompatibles con el respeto debido a la independencia judicial"

"Los jueces resolvemos los asuntos mediante resoluciones motivadas, fundadas en el ordenamiento jurídico y sujetas al control de los tribunales superiores a través del sistema de recursos. Ese es el cauce propio de un Estado de Derecho", añade. Por ello, expresa su apoyo "al compañero que ha intervenido en este procedimiento" de David Sánchez, en referencia al ponente de la sentencia, el magistrado Emilio Serrano, que extiende a todos los integrantes del Poder Judicial "que ejercen su función con sometimiento exclusivo a la Constitución y a la ley".

Noticias relacionadas

La Asociación Profesional de la Magistratura es la asociación de jueces mayoritaria de España con más de 1.300 afiliados y representa a más del 20% del colectivo del país.

Fuente: La Crónica de Badajoz

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  2. Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
  3. Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
  4. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  5. Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
  6. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  7. El incendio en Casas de Millán está ya estabilizado y su evolución es favorable
  8. Cuatro alumnos de FP en Zafra idean una alerta contra incendios e inundaciones sin cobertura móvil: 'Ha sido una aventura que ha ido creciendo

Los ingenieros industriales celebran el aval del CSN para que Almaraz siga operando hasta 2030

Los ingenieros industriales celebran el aval del CSN para que Almaraz siga operando hasta 2030

Greenpeace lleva la batalla por Almaraz hasta el Arco de Moncloa con una pancarta gigante: "Pedro, cumple tu palabra"

Greenpeace lleva la batalla por Almaraz hasta el Arco de Moncloa con una pancarta gigante: "Pedro, cumple tu palabra"

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldehuela del Jerte

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldehuela del Jerte

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Unidas por Extremadura propone una oficina anticorrupción que multaría con hasta 100.000 euros

Unidas por Extremadura propone una oficina anticorrupción que multaría con hasta 100.000 euros

¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

Aagesen confirma que el Gobierno ya analiza la prórroga de Almaraz hasta 2030

74 organizaciones y 24.000 empresas y autónomos extremeños apoyan la reelección de Garamendi en CEOE

Tracking Pixel Contents