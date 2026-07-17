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El calor volverá a apretar este fin de semana en Extremadura ante un nuevo episodio extremo

La Aemet advierte de la subida de temperaturas a partir de este sábado, con más de 40 grados en buena parte del país

Paseo de Cánovas de Cáceres.

Paseo de Cánovas de Cáceres. / R.M.

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E. P. E.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de julio, en Extremadura una jornada con cielos poco nubosos o despejados y viento flojo del oeste.

Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. En la provincia de Badajoz, los termómetros se moverán entre los 17 y los 35 grados, y en la de Cáceres, entre los 17 y los 34 grados.

Sin embargo, la Aemet advierte de que las temperaturas volverán a subir a partir del sábado debido a la llegada de una masa de aire muy cálido y seco procedente del norte de África. Este aire también puede traer polvo en suspensión.

El calor aumentará poco a poco durante el fin de semana y podría alcanzar sus valores más altos entre el martes y el jueves de la próxima semana. En buena parte del centro y el sur de la Península se podrían superar los 40 grados, con noches también muy calurosas.

Incendios

La situación hará que aumente el peligro para las personas mayores, quienes tengan problemas de salud y quienes realicen trabajos o actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

También crecerá el riesgo de incendios forestales, que podría llegar a niveles extremos. Además, no se descartan tormentas secas por la tarde en zonas de montaña, con rayos pero poca o ninguna lluvia.

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La Aemet señala que todavía existe mucha incertidumbre sobre la duración y la intensidad del episodio. Por el momento, no se puede confirmar si llegará a ser oficialmente una ola de calor.

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