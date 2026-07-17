Patrimonio histórico
La Casa Fuerte de Valencia del Ventoso, semifinalista en los premios Europa Se Siente
La rehabilitación del edificio histórico de la localidad pacense ha sido seleccionada entre 319 candidaturas de toda España
La remodelación de la Casa Fuerte de la Encomienda comienza a recibir reconocimiento. La intervención que llevó a cabo a partir de 2023 en el edificio histórico más importante de la localidad pacense de Valencia del Ventoso ha sido seleccionada como semifinalista en la edición 2026 de los premios Europa Se Siente. Este proyecto ha sido seleccionado entre 319 candidaturas de toda España y los premios, convocados por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, están divididos en diferentes categorías.
La rehabilitación del enclave extremeño, que se ha enmarcado dentro de la categoría 'Europa Se Siente Cercana', fue posible gracias a una inversión total de 717.779,00 euros. La financiación para la puesta en valor y preservación del monumento procedía en un 80% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). La Junta de Extremadura elaborará un vídeo promocional del edificio que enviará al Ministerio para intentar ser finalista en los galardones.
Un edificio multifuncional
La Casa Fuerte de la Encomienda perteneció a la Orden de Santiago, fue residencia del comendador y se utilizó para cubrir las necesidades administrativas y económicas. Tras su posterior abandono, la Junta lo adquirió, realizando diferentes actuaciones a lo largo de los años para evitar que continuara deteriorándose.
Con la acometida que se desarrolló desde 2023 hasta 2024, se ha convertido en un edificio multifuncional al que se le ha añadido un espacio de 'coworking' para contribuir a la implantación de nuevos emprendedores y puede acoger representaciones artísticas y albergar exposiciones.
También se ha habilitado un espacio de interpretación histórica que servirá para albergar el archivo histórico municipal y como espacio para disfrutar las estrellas, al contar con un observatorio astronómico.
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