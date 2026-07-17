Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Encuesta

¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

Rafa Nadal lidera la clasificación nacional con un 20% de los votos, mientras que Carolina Marín es la favorita entre las mujeres

Marc Cucurella y Pedro Porro

Marc Cucurella y Pedro Porro / El Periódico

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

E. P. E.

Si la encuesta se realizara ahora, el resultado podría ser diferente. Pedro Porro se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de España en el Mundial, con actuaciones que han elevado todavía más la popularidad del futbolista de Don Benito. Su nombre, sin embargo, no aparece entre los principales elegidos en el estudio ‘Con quién te irías de cañas’, promovido por Cerveceros de España.

El futbolista que sí lidera las preferencias en Extremadura es Marc Cucurella, con un 20% de los votos. Su rendimiento con la selección española y la cercanía que transmite lo convierten también en uno de los favoritos entre los jóvenes de 18 a 29 años.

El tenista Rafa Nadal

El tenista Rafa Nadal / Benoit Tessier / Reuters

En el conjunto nacional, Rafa Nadal encabeza la clasificación masculina con el 20%, además de ser la opción preferida en once comunidades autónomas. Andrés Iniesta y Marc Márquez comparten el segundo puesto, con el 14%, mientras que Cucurella ocupa la cuarta posición, con el 12,8%.

Carlos Alcaraz completa los cinco primeros lugares, con el 9,3%. También figuran entre los diez deportistas más mencionados Lamine Yamal, Marcos Llorente, Rodri Hernández, Ilia Topuria y Carlos Sainz.

Carolina Marín, la favorita

En la clasificación femenina, Carolina Marín es la deportista con la que más españoles compartirían unas cañas, con el 19,5% de los votos. La siguen Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mireia Belmonte.

Noticias relacionadas y más

El estudio refleja así las preferencias de los españoles para compartir conversación y cerveza con sus ídolos deportivos. En Extremadura, sin embargo, la participación de Pedro Porro en el Mundial abre ahora una nueva pregunta: ¿Seguirían eligiendo a Cucurella o apostarían por el internacional extremeño?

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres latidos para un mismo sueño hecho realidad en Almendralejo
  2. Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
  3. Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
  4. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  5. Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
  6. Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
  7. El incendio en Casas de Millán está ya estabilizado y su evolución es favorable
  8. Cuatro alumnos de FP en Zafra idean una alerta contra incendios e inundaciones sin cobertura móvil: 'Ha sido una aventura que ha ido creciendo

Los ingenieros industriales celebran el aval del CSN para que Almaraz siga operando hasta 2030

Los ingenieros industriales celebran el aval del CSN para que Almaraz siga operando hasta 2030

Greenpeace lleva la batalla por Almaraz hasta el Arco de Moncloa con una pancarta gigante: "Pedro, cumple tu palabra"

Greenpeace lleva la batalla por Almaraz hasta el Arco de Moncloa con una pancarta gigante: "Pedro, cumple tu palabra"

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldehuela del Jerte

Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldehuela del Jerte

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Más de 1.500 extranjeros regularizados ya cotizan en Extremadura

Unidas por Extremadura propone una oficina anticorrupción que multaría con hasta 100.000 euros

Unidas por Extremadura propone una oficina anticorrupción que multaría con hasta 100.000 euros

¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

Aagesen confirma que el Gobierno ya analiza la prórroga de Almaraz hasta 2030

74 organizaciones y 24.000 empresas y autónomos extremeños apoyan la reelección de Garamendi en CEOE

Tracking Pixel Contents