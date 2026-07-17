¿Cucurella o Pedro Porro? Con quién se tomarían unas cañas los extremeños

Si la encuesta se realizara ahora, el resultado podría ser diferente. Pedro Porro se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de España en el Mundial, con actuaciones que han elevado todavía más la popularidad del futbolista de Don Benito. Su nombre, sin embargo, no aparece entre los principales elegidos en el estudio ‘Con quién te irías de cañas’, promovido por Cerveceros de España.

El futbolista que sí lidera las preferencias en Extremadura es Marc Cucurella, con un 20% de los votos. Su rendimiento con la selección española y la cercanía que transmite lo convierten también en uno de los favoritos entre los jóvenes de 18 a 29 años.

El tenista Rafa Nadal / Benoit Tessier / Reuters

En el conjunto nacional, Rafa Nadal encabeza la clasificación masculina con el 20%, además de ser la opción preferida en once comunidades autónomas. Andrés Iniesta y Marc Márquez comparten el segundo puesto, con el 14%, mientras que Cucurella ocupa la cuarta posición, con el 12,8%.

Carlos Alcaraz completa los cinco primeros lugares, con el 9,3%. También figuran entre los diez deportistas más mencionados Lamine Yamal, Marcos Llorente, Rodri Hernández, Ilia Topuria y Carlos Sainz.

Carolina Marín, la favorita

En la clasificación femenina, Carolina Marín es la deportista con la que más españoles compartirían unas cañas, con el 19,5% de los votos. La siguen Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Mireia Belmonte.

El estudio refleja así las preferencias de los españoles para compartir conversación y cerveza con sus ídolos deportivos. En Extremadura, sin embargo, la participación de Pedro Porro en el Mundial abre ahora una nueva pregunta: ¿Seguirían eligiendo a Cucurella o apostarían por el internacional extremeño?