Incendios forestales
Desactivado el nivel 1 en el incendio de Aldehuela del Jerte
Dos unidades terrestres, una helitransportada, un agente del Medio Natural y dos medios aéreos trabajan en la extinción del fuego
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado a las 15.05 horas el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal del término municipal de Aldehuela del Jerte. La activación de este nivel se produjo por la posible afección del fuego a varias edificaciones aisladas situadas en las proximidades de la zona incendiada, según ha informado el Infoex a las 14.20 horas.
Actualmente, en las labores de extinción participan dos unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un agente del Medio Natural y dos medios aéreos.
El dispositivo se completa con efectivos del Plan Infoex, de la Diputación de Badajoz y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El riesgo se dispara durante el fin de semana
El incendio se produce en una jornada en la que el riesgo de fuegos forestales es alto en buena parte del este y el noreste de Extremadura, según el mapa elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Junta.
La situación empeorará durante el fin de semana: este sábado predominará el nivel muy alto en casi toda la comunidad y aparecerán zonas con peligro extremo, mientras que el domingo estas áreas en rojo se extenderán por amplias comarcas del norte, el centro y el este de la región.
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