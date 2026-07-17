Extremadura reactiva la campaña contra el virus del Nilo para sus empleados públicos

El Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura ha vuelto a poner en marcha, coincidiendo con la llegada de los meses más cálidos, su campaña informativa para prevenir la exposición al virus del Nilo Occidental entre los empleados públicos de la Administración General autonómica. La iniciativa, presentada por primera vez el año pasado, busca facilitar información sobre prevención de riesgos laborales ante una amenaza que puede afectar especialmente a quienes desarrollan su actividad en centros o espacios con una mayor presencia de mosquitos.

La campaña se está difundiendo mediante carteles y fichas técnicas elaborados en colaboración con FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social. Los materiales se distribuyen en los centros de trabajo con mayor incidencia de este riesgo y también pueden consultarse en el apartado de campañas informativas del portal del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales.

Una infección transmitida por mosquitos

La infección por el virus del Nilo Occidental se produce principalmente a través de la picadura de mosquitos del género Culex infectados. La información divulgada por la Junta recuerda que la mayoría de las personas contagiadas no llega a desarrollar síntomas.

En concreto, alrededor del 80% de las infecciones es asintomático. No obstante, algunas personas pueden presentar fiebre, dolor de cabeza, molestias musculares, cansancio o malestar general. En menos del 1% de los casos pueden aparecer complicaciones neurológicas graves.

La campaña pretende que los trabajadores conozcan tanto las medidas para reducir las picaduras como la forma de actuar si han permanecido en una zona de riesgo y comienzan a manifestar síntomas compatibles con la infección.

Repelente, ropa clara y barreras físicas

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha señalado que "la prevención es la mejor herramienta". Entre las recomendaciones trasladadas por la Administración autonómica figura el uso de repelente, siguiendo siempre las indicaciones del producto.

También se aconseja utilizar prendas claras y de manga larga que cubran la mayor parte del cuerpo, especialmente durante el amanecer y el atardecer, franjas en las que puede aumentar la actividad de estos mosquitos.

La Junta recomienda, además, evitar los lugares en los que pueda acumularse agua estancada, revisar recipientes y espacios exteriores donde los insectos puedan reproducirse y recurrir a barreras físicas, como mosquiteras en ventanas y puertas. Estas medidas deben extremarse en los entornos laborales con mayor exposición y durante aquellas tareas que se desarrollan al aire libre o cerca de zonas donde puedan proliferar mosquitos.

Cuándo acudir al centro de salud

La campaña explica igualmente cómo debe actuar un trabajador que haya estado en una zona de riesgo, haya sufrido picaduras y presente fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, malestar general o síntomas neurológicos, como debilidad muscular, confusión o rigidez de nuca.

Ante esta situación, la recomendación es acudir al centro de salud correspondiente e informar al personal sanitario tanto de los síntomas como de la posibilidad de haber estado expuesto al virus del Nilo Occidental.

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El empleado también debe comunicar lo ocurrido a su responsable directo y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Esta notificación permitirá valorar las circunstancias de la posible exposición y aplicar, cuando proceda, las medidas preventivas previstas para el puesto o el centro de trabajo.