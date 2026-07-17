Los ingenieros industriales celebran el aval del CSN para que Almaraz siga operando hasta 2030

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura (COIIEX) ha celebrado el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para renovar la autorización de explotación de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. La institución extremeña califica la decisión de "coherente" con los criterios técnicos de seguridad y con la postura que ha mantenido durante los últimos años. El pronunciamiento del organismo regulador supone un paso decisivo para la continuidad de una de las infraestructuras energéticas e industriales más importantes de Extremadura.

Infraestructura estratégica

El COIIEX ha recordado que viene defendiendo públicamente la permanencia de la central al considerar que desempeña un papel estratégico tanto para Extremadura como para el conjunto del sistema eléctrico español. La capacidad de generación de Almaraz contribuye a la estabilidad del suministro, a la competitividad de la industria y al mantenimiento de miles de puestos de trabajo en el norte de la provincia de Cáceres.

Los ingenieros atienden las explicaciones frente a la maqueta del centro de información de la central durante una visita en febrero. / El Periódico

La relevancia de la instalación resulta especialmente significativa en Campo Arañuelo y en las localidades situadas dentro de su área de influencia, donde buena parte de la actividad económica está vinculada directa o indirectamente a la planta. El Colegio subraya que la continuidad de la central resulta esencial para preservar el tejido empresarial, industrial y laboral desarrollado durante décadas alrededor de Almaraz.

Decisión pendiente

El Consejo de Seguridad Nuclear ha concluido que la central reúne las condiciones necesarias para seguir funcionando con seguridad hasta junio de 2030. El informe será trasladado ahora al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que deberá adoptar la decisión definitiva sobre la renovación de la autorización. El dictamen favorable del CSN constituye un requisito fundamental, aunque la continuidad de la explotación todavía necesita la aprobación final del Gobierno de España.

Para el Colegio de Ingenieros Industriales, el pronunciamiento reconoce el elevado nivel técnico de la planta extremeña y el trabajo desarrollado por sus profesionales. La Central Nuclear de Almaraz está sometida a un exigente sistema de control, supervisión y mejora continua destinado a garantizar la seguridad de sus instalaciones y de su funcionamiento.

Referente técnico

El COIIEX destaca también que Almaraz se encuentra entre las instalaciones mejor valoradas por la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO). La institución considera que esta valoración internacional acredita los estándares técnicos, operativos y de seguridad alcanzados por la central cacereña a lo largo de su trayectoria.

Más allá de su aportación al sistema energético, el Colegio pone el foco en el impacto económico y social de la planta. Según los datos facilitados por la entidad, Almaraz genera más del 7% de la electricidad consumida en España y mantiene alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos. La actividad de la central sostiene a numerosas familias y empresas auxiliares, al tiempo que impulsa inversiones y oportunidades económicas en distintas zonas de Extremadura.

Transición ordenada

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Extremadura ha reiterado su compromiso con una planificación energética basada en el conocimiento técnico y en la seguridad de las infraestructuras. La organización defiende la coexistencia de las diferentes tecnologías de generación durante el proceso de descarbonización. El COIIEX sostiene que una transición energética ordenada debe garantizar simultáneamente el suministro eléctrico, la competitividad empresarial, el empleo y el progreso económico de Extremadura.

Valoración CCOO

CCOO de Industria de Extremadura considera que la posible continuidad de la Central Nuclear de Almaraz hasta 2030 debe aprovecharse para preparar el futuro económico y laboral de su entorno. El sindicato sostiene que cualquier ampliación de la actividad tiene que estar vinculada a compromisos concretos que garanticen el mantenimiento del empleo directo e indirecto cuando llegue el cierre definitivo de la instalación.

El pronunciamiento favorable del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la continuidad de Almaraz abriría, según la organización sindical, un margen de tiempo para evitar decisiones precipitadas y analizar las alternativas disponibles. CCOO defiende que este periodo adicional debe servir para realizar una reflexión seria y poner en marcha una estrategia capaz de asegurar el futuro industrial de la comarca.

La organización advierte de que el debate público continúa concentrado en el "sí" o el "no" al cierre de la central, mientras no se impulsa con suficiente urgencia una respuesta económica para la zona. "El horizonte de 2030 está demasiado cerca como para perder un solo día más", señala CCOO de Industria de Extremadura.

Empleo

El sindicato recuerda que lleva años alertando de que la cuestión no se limita a determinar la fecha en la que dejará de funcionar la planta cacereña. El principal interrogante, según CCOO, es qué ocurrirá después con los miles de trabajadores, las empresas auxiliares y los municipios cuya economía depende en buena medida de la Central Nuclear de Almaraz.

Por este motivo, reclama acuerdos que incluyan calendarios definidos, inversiones verificables y garantías laborales. CCOO considera imprescindible proteger tanto los puestos de trabajo vinculados directamente a la central como el empleo indirecto y la continuidad de las compañías auxiliares que operan en sus instalaciones.

CCOO exige al Gobierno de España, a la Junta de Extremadura y a las empresas propietarias de la central que asuman sus responsabilidades y dejen de utilizar el futuro de Almaraz como un elemento de confrontación política. "Las personas trabajadoras necesitan certezas, no debates estériles ni declaraciones de cara a la opinión pública", afirma la organización sindical.

El sindicato también reclama una participación activa de las compañías propietarias en la planificación de las próximas décadas. Las empresas, sostiene CCOO, deben colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan conservar el empleo, favorecer la llegada de nuevas industrias y reducir el impacto económico y social de un futuro cierre.

Mesa urgente

Entre sus principales propuestas, CCOO de Industria de Extremadura solicita la constitución inmediata de una Mesa para la Transición Justa de Almaraz con capacidad efectiva para adoptar decisiones. Este órgano debería reunir al Gobierno central, la Junta de Extremadura, las empresas propietarias, los ayuntamientos de la zona y los principales agentes sociales y económicos.

Reindustrialización

La organización considera prioritario diseñar un plan específico para la reindustrialización de Campo Arañuelo y del resto de comarcas afectadas por el futuro de la central. El objetivo debe ser atraer nuevas actividades industriales que generen empleo estable y de calidad y que reduzcan progresivamente la dependencia económica de la planta nuclear.

CCOO plantea, además, la puesta en marcha de programas de formación y recualificación profesional dirigidos a las personas trabajadoras. El sindicato reclama inversiones públicas y privadas suficientes para facilitar la transición laboral y sustituir de forma gradual la actividad económica que actualmente genera la Central Nuclear de Almaraz.

Riesgo económico

La organización sindical alerta de que el principal peligro ya no es solamente que la central cierre, sino que llegue ese momento sin una alternativa preparada para el territorio. "No se puede permitir que se repita lo ocurrido en otros territorios donde los cierres llegaron antes que las soluciones", advierte CCOO de Industria de Extremadura.

El sindicato concluye que la posible continuidad hasta 2030 debe convertirse en una oportunidad para anticiparse y evitar decisiones improvisadas. "Extremadura no puede volver a pagar el precio de la improvisación", sentencia CCOO al reclamar una respuesta coordinada que garantice el empleo y el futuro industrial de Almaraz y Campo Arañuelo.

También la Cámara

Por su parte, la Cámara de Comercio de Cáceres ha mostrado su "satisfacción" por el informe favorable del CSN sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz y ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que confirme "de forma inmediata" la extensión del plazo de operación de la planta.

El presidente de la institución cameral, Gabriel Álvarez, ha afirmado que el informe del organismo regulador supone "un paso relevante que aporta certidumbre y abre la puerta a mantener una infraestructura estratégica para la economía de nuestra provincia y de Extremadura". Ha recordado también que la central constituye uno de los principales motores económicos del norte de la provincia de Cáceres por su impacto en el empleo y en la actividad de empresas auxiliares, proveedores y servicios vinculados, y ha defendido su continuidad por su contribución "a la lucha contra el cambio climático" y por ser "un incentivo esencial para atraer nueva industria y fijar población en el medio rural".