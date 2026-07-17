Loida Zabala, Emilio de Justo y el Museo Romano, entre las 20 candidaturas a las Medallas de Extremadura

Veinte candidaturas, trece individuales y siete colectivas, han sido admitidas para optar a las Medallas de Extremadura de 2026, de las que la normativa permite conceder un máximo de cinco, habitualmente entregadas en septiembre. Las candidaturas han sido agrupadas en el informe en seis apartados: investigación científica y técnica, labor social o humanitaria, educación y cultura, deporte, arte y expresión artística, y otras propuestas. Esta clasificación se utiliza para ordenar los expedientes, ya que la Medalla de Extremadura no se divide oficialmente en categorías.

El apartado social incluye a la Asociación Princesa Rett, con sede en Badajoz y dedicada a apoyar la investigación sobre el síndrome de Rett y a prestar asistencia a las familias; a la Federación de Familias Numerosas de Extremadura, que trabaja en el asesoramiento y la defensa de este colectivo; y a la Asociación Reyes Magos de Cáceres, creada para facilitar juguetes a menores de familias con dificultades económicas y que posteriormente amplió sus actividades a otras iniciativas asistenciales. En este mismo grupo figura María Belén Cortés Flor, educadora social nacida en Castuera y fallecida en marzo de 2025. El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura ha promovido su candidatura por su trabajo con menores, personas mayores y personas con discapacidad.

Acción social, cultura y deporte

En educación y cultura aparecen el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y la Congregación de las Hijas de la Virgen de los Dolores. El museo cumple este año cuatro décadas desde la inauguración de su sede proyectada por Rafael Moneo y su candidatura se apoya en su trabajo de conservación, investigación y divulgación del patrimonio romano. La congregación, fundada en Trujillo en 1919, ha sido propuesta por su actividad educativa y asistencial y por su intervención en la conservación del Palacio de los Pizarro-Orellana y el Alcázar de Luis Chaves el Viejo.

Guillermo Gracia y Loida Zabala son las dos candidaturas vinculadas al deporte adaptado. El expediente de Guillermo Gracia, nadador cacereño, recoge 27 títulos mundiales, ocho récords del mundo y 22 récords de España, además de su participación en competiciones con deportistas sin discapacidad y en actividades organizadas en centros educativos. Su candidatura ha sido presentada por el Club Natación Cáceres Los Delfines.

Loida Zabala, natural de Losar de la Vera, compite en levantamiento de potencia adaptado y ha participado en varias ediciones de los Juegos Paralímpicos. El Ayuntamiento de Losar de la Vera ha promovido una candidatura que recoge sus resultados en campeonatos nacionales, europeos y mundiales, así como su regreso a la competición después de que en 2023 le fuera diagnosticado un cáncer. El informe incorpora el subcampeonato de Europa conseguido en marzo de 2026.

Música, pintura e inclusión

El apartado artístico reúne cinco candidaturas. Los Cabales, grupo fundado en Talarrubias en 1980, concurren con un expediente que recoge más de cuatro décadas de actividad, 28 trabajos discográficos y más de 300 canciones. La Banda Municipal de Música de Badajoz fue fundada en 1867 y ha sido propuesta por la Asociación de Amigos de la Banda. El expediente recoge su programación de conciertos, las grabaciones realizadas, su participación en celebraciones de la ciudad y el estreno de las obras ganadoras de los Premios de Música Ciudad de Badajoz.

El pintor pacense Juan Rodríguez Valdés y Paredes, conocido artísticamente como Juan Valdés, ha sido propuesto por la Casa de Extremadura en Sevilla. Su trayectoria incluye la docencia y una producción centrada, entre otros asuntos, en personajes populares, flamenco y tauromaquia. También opta a la medalla Alejandro de la Fuente Chamizo, artista vinculado a Plena Inclusión Montijo y autor de dibujos, diseños y del personaje "Inclusion Man", protagonista de un cómic de lectura fácil.

La quinta candidatura de este bloque es la de Manuel Parralo Dorado, pintor y grabador nacido en Fregenal de la Sierra. La Asociación Montana ha presentado un expediente sobre su actividad artística y universitaria, además de su participación en la restauración y conservación de imágenes, pinturas y otros bienes patrimoniales de su localidad.

Turismo, industria y servicio público

Agustín Luceño Mardones es la única candidatura incluida en investigación científica y técnica. El Ateneo de Cáceres ha promovido su propuesta por su actividad en fisioterapia y osteopatía, su trabajo docente y sus publicaciones. El expediente también recoge su colaboración con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y su participación en organizaciones profesionales y científicas.

Entre las restantes candidaturas figura Antonio Martínez de Azcona Buzo, farmacéutico y empresario hotelero nacido en Feria. El Club de Leones de Zafra ha presentado su propuesta por su vinculación con el desarrollo de la hostelería y el turismo desde la apertura del hotel Huerta Honda en 1975. Por su parte, el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros propone al empresario Alfonso Gallardo Díaz por la creación y expansión de un grupo industrial vinculado a la siderurgia y por el empleo generado en la comarca.

La Diputación de Cáceres ha promovido la candidatura del bombero Juan Pastor Trenado, cuyo expediente recoge más de cuatro décadas de trabajo en los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios, además de su participación en la formación de profesionales y en la organización de distintos parques. Domingo Fernández Sánchez ha sido propuesto por Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura por su trayectoria en la cooperativa Río Búrdalo y en Acopaex.

Un máximo de 5 concesiones

La relación se completa con los toreros Luis Reina Valle y Emilio de Justo. La candidatura de Luis Reina recoge su carrera como matador y los 27 años en los que estuvo al frente de la Escuela Taurina de Badajoz. Emilio de Justo, nacido en Cáceres y vinculado a Torrejoncillo, ha sido propuesto por el club taurino de esta localidad, que incluye en el expediente su actividad en plazas españolas y francesas y sus cinco salidas por la Puerta Grande de Las Ventas.

La normativa permite conceder cada año un máximo de cinco Medallas de Extremadura, aunque la convocatoria también puede quedar desierta. Las propuestas admitidas serán valoradas antes de elevar una selección a la Presidencia de la Junta y, posteriormente, al Consejo de Gobierno, que deberá aprobar las concesiones mediante decreto. La concesión deberá resolverse antes del acto de entrega, que se celebra habitualmente durante la noche del 7 al 8 de septiembre, con motivo del Día de Extremadura.