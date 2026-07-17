Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula

Diego Puerto Caballero tiene cinco años y afronta desde hace año y medio una batalla que ningún niño debería conocer. La leucemia que le diagnosticaron ha vuelto a aparecer y su familia pide ahora ayuda para aumentar las posibilidades de encontrar un donante de médula compatible.

Su madre, María José Caballero Corchero, conocida como Mari, ha lanzado un llamamiento desde Alcuéscar después de recibir una noticia especialmente dura: el hermano de Diego no es compatible, por lo que la búsqueda deberá continuar fuera de la familia.

"Necesito que Diego al menos tenga una oportunidad", expresa en el mensaje que ha compartido entre familiares, amigos y conocidos para animar a más personas a informarse sobre la donación de médula.

Una recaída muy reciente

La familia recibió la noticia de la recaída el pasado viernes. Todo comenzó con un dolor en la espalda y, tras las pruebas médicas, los profesionales confirmaron que la enfermedad había regresado.

Diego ha comenzado esta semana un nuevo tratamiento de quimioterapia en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. El objetivo es volver a controlar la enfermedad antes de afrontar el siguiente paso del proceso.

Según explica su madre, al haberse producido antes de que concluyeran los dos años de tratamiento, se considera una recaída temprana. Los médicos les han trasladado que existe una probabilidad muy elevada de que el pequeño necesite un trasplante de médula.

"Nos han dicho que seguramente tendremos que ir a trasplante. Le hicieron las pruebas a su hermano, pero nos han confirmado que no es compatible. Por eso tenemos que buscar fuera de la familia", cuenta Mari.

Diego, acompañado por su familia, durante uno de sus ingresos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

Por ahora, los profesionales no les han marcado un plazo concreto para localizar a un posible donante. Primero será necesario comprobar cómo responde Diego a la quimioterapia y conseguir que la enfermedad vuelva a estar controlada.

"Desde este momento ya empiezan a buscar, pero no nos han hablado de uno, dos o cinco meses. Ahora tiene que pasar por la quimioterapia y volver a controlar la enfermedad", explica.

Una llamada para ampliar las posibilidades

La familia anima a todas aquellas personas que alguna vez se hayan planteado hacerse donantes a que se informen y den el paso si cumplen los requisitos necesarios.

La inscripción no se realiza únicamente para Diego. Cada persona pasa a formar parte de un registro desde el que puede ser llamada si resulta compatible con cualquier paciente que necesite un trasplante.

"Cuantos más seamos, más posibilidades habrá. Mucha gente piensa que donar médula duele o que siempre requiere una operación complicada, pero lo importante es informarse", señala su madre.

Mari ha compartido el enlace de la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), donde se detallan los pasos necesarios para incorporarse al registro.

También recuerda que quienes no puedan hacerse donantes pueden colaborar difundiendo el mensaje. Cada vez que se comparte, la historia llega a más personas y aumenta la posibilidad de que alguien decida informarse y sumarse al registro.

Diego, de cinco años, luce sonriente una equipación de fútbol. / Cedida a El Periódico Extremadura

Un niño que quiere volver a su vida

Diego sabe que está enfermo, pero todavía no comprende por completo lo que significan palabras como leucemia, recaída o trasplante. "Él sabe que tiene un bichito en el cuerpo, que recibe quimioterapia y que lleva un dispositivo en el pecho, pero no es consciente de la gravedad ni del peligro", relata su madre.

Durante este último año y medio, el pequeño ha tenido que convivir con tratamientos, ingresos hospitalarios y revisiones. Aun así, continúa jugando y manteniendo las ilusiones propias de cualquier niño de su edad.

Le encantan los dinosaurios, pintar, leer y jugar con la tableta. También había comenzado a interesarse por el fútbol y sigue con entusiasmo los partidos de la selección española. Después de pasar buena parte del último año en casa, Diego había podido regresar al colegio. Llevaba alrededor de un mes asistiendo a clase y comenzaba a recuperar poco a poco una vida más parecida a la de sus compañeros. "Estábamos empezando a salir de nuevo y estábamos muy ilusionados con el fútbol. Ahora nos ha tocado volver al hospital", explica Mari.

Durante el tratamiento lleva un catéter en el pecho conectado a los sueros y debe desplazarse con cuidado junto al gotero. Sus días transcurren entre la habitación, los paseos por la planta y una pequeña sala de juegos a la que acude por las tardes.

Pese a todo, Diego sigue sonriendo, jugando y soñando con regresar al colegio, volver a jugar al fútbol y recuperar la rutina que la enfermedad ha interrumpido de nuevo.

Por eso su familia pide ayuda. Para que el mensaje viaje desde Alcuéscar mucho más lejos, llegue a quienes puedan hacerse donantes y contribuya a encontrar la compatibilidad que tanto necesitan.

Ahora toca sumar voces, compartir su historia y cruzar los dedos para que, entre miles de personas solidarias, aparezca un donante compatible. Alguien que pueda ofrecerle a Diego la oportunidad que pide su madre y demostrar que, en ocasiones, un gesto solidario puede convertirse en la esperanza necesaria para salvar una vida.