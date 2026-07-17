El riego no funciona igual en todo el Jerte: la altitud marca el tamaño de la cereza

Las necesidades de agua de un cerezo no son las mismas en las zonas más bajas del Valle del Jerte que en las explotaciones situadas a más de 1.000 metros. La altitud, la orientación y las condiciones climáticas de cada parcela influyen directamente en el desarrollo de los árboles y en el calibre de las cerezas, por lo que aplicar una estrategia de riego similar en todo el valle puede provocar estrés hídrico o un consumo innecesario de agua.

Esta es una de las principales conclusiones de un estudio coordinado por la investigadora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) Elena Nieto Serrano. El trabajo se ha desarrollado entre 2023 y 2025 en seis explotaciones comerciales del Valle del Jerte, situadas en zonas de solana y umbría y a alturas comprendidas entre los 480 y los 1.030 metros sobre el nivel del mar.

Los ensayos, realizados en todos los casos con la variedad de cereza Lapins, confirman que la altitud condiciona las necesidades hídricas del cultivo, el estado de los árboles y el ritmo de crecimiento de los frutos.

En las parcelas situadas a 1.030 metros, donde las temperaturas son más frescas y existe una mayor humedad, las cerezas mantuvieron durante más tiempo su proceso de desarrollo y alcanzaron un mayor calibre. Según los resultados del estudio, la mitad de los frutos recogidos en estas zonas superó los 28 milímetros.

La situación fue diferente en las explotaciones ubicadas a unos 480 metros de altitud. En este entorno más cálido y seco, los frutos crecieron con mayor rapidez, pero alcanzaron un tamaño menor. Además, los árboles mostraron una mayor tendencia a sufrir estrés hídrico cuando se aplicaban estrategias de riego similares a las utilizadas en las zonas altas.

Menos agua en los momentos adecuados

Para determinar cuál era la gestión más eficiente, CICYTEX comparó el sistema utilizado habitualmente por cada agricultor con una estrategia de riego deficitario controlado (RDC). Esta técnica consiste en reducir el aporte de agua durante determinadas fases del ciclo del cultivo en las que el cerezo es menos sensible a la falta de humedad, tratando de que esa disminución afecte lo menos posible a la producción.

Los investigadores mantuvieron el riego necesario durante los periodos más delicados para el árbol: la fase previa a la recolección y los primeros veinte días posteriores a la cosecha. A partir de ese momento, el suministro de agua se redujo hasta el 25% de la evapotranspiración del cultivo, es decir, de la cantidad de agua que pierde la plantación y que necesitaría recuperar.

Los resultados muestran que este sistema puede ser una herramienta eficaz para adaptar el cultivo a la diversidad climática del Valle del Jerte. Según explica Elena Nieto Serrano, el riego deficitario controlado permitió mejorar el estado hídrico de los árboles y aumentar el tamaño de los frutos, con efectos especialmente destacados en las parcelas situadas a menor altitud.

Técnicos, agricultores y representantes del sector conocen sobre el terreno los sistemas de riego y monitorización probados por CICYTEX en el Valle del Jerte. / Junta de Extremadura

La investigadora señala que esta información permite evitar tanto la falta de agua como los riegos innecesarios. En un territorio montañoso como el Jerte, con bancales situados a diferentes alturas, orientaciones y condiciones ambientales, la gestión debe ajustarse a las necesidades reales de cada explotación y no aplicarse de manera uniforme.

Una advertencia ante el cambio climático

El estudio también aporta información para anticipar cómo podría evolucionar el cultivo en los próximos años. Las condiciones que actualmente soportan las plantaciones situadas en las zonas más bajas, con más calor, menor humedad y una mayor demanda de agua, podrían extenderse progresivamente hacia las cotas superiores si continúan aumentando las temperaturas.

"Los resultados muestran cómo responden actualmente los cerezos en las zonas más cálidas y secas del valle, una información que puede ayudar a anticipar lo que podría ocurrir progresivamente en las cotas más altas si continúan aumentando las temperaturas como consecuencia del cambio climático", explica Nieto Serrano.

Por este motivo, adaptar las estrategias de riego será clave para mejorar la resistencia de los cerezos ante escenarios de mayor temperatura, cambios en las precipitaciones y una disponibilidad de agua más limitada.

El trabajo se ha realizado directamente en explotaciones comerciales, con la colaboración de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte, la Cooperativa del Campo, otras entidades del territorio y agricultores de la comarca.

Sensores y control remoto

Además de validar el riego deficitario controlado para las distintas altitudes, el proyecto ha permitido implantar un sistema automatizado de riego con control remoto. Para comprobar su funcionamiento, se han instalado estaciones agroclimáticas y sensores de suelo que recogen de manera continua información sobre las condiciones ambientales y la humedad disponible.

Estos datos pueden ser consultados por los técnicos de la zona y permiten tomar decisiones más precisas sobre cuándo regar y qué cantidad de agua aplicar en cada parcela.

CICYTEX analiza que esta información también puede resultar útil para la planificación hidrológica, ya que permite conocer las necesidades y la respuesta del cultivo en las diferentes zonas productoras del valle.

Los ensayos forman parte del proyecto ET-AGROS, centrado en el desarrollo de avances tecnológicos para una agricultura de regadío sostenible frente a la sequía y el cambio climático. La iniciativa ha sido financiada con fondos FEDER dentro del Programa Operativo 2021-2027 e incluye actividades de formación y transferencia dirigidas al sector cerecero sobre digitalización, agricultura de precisión y utilización de sensores de bajo coste.