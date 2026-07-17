La Primitiva deja este jueves un premio de 1.289.029 euros y la Bonoloto reparte otros dos de 68.447

La Primitiva dejó este jueves un premio de Primera Categoría dotado con 1.289.029,27 euros, correspondiente a un boleto que acertó los seis números de la combinación ganadora. Por su parte, la Bonoloto repartió dos premios de Segunda Categoría de 68.447,11 euros cada uno.

El boleto millonario de La Primitiva fue validado en la Administración de Loterías número 5 de Andújar, en Jaén, situada en el centro comercial Carrefour de la avenida Blas Infante. No hubo acertantes de Categoría Especial, que exige seis aciertos más el reintegro.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 38, 11, 31, 27, 6 y 1, con el 41 como complementario y el 0 como reintegro. El número del Joker fue el 6.168.299.

Cuatro premios de Segunda Categoría

Además, hubo cuatro boletos de Segunda Categoría, premiados con 52.257,94 euros, que fueron validados en Jaca, Fuengirola, Segovia y Navelgas. Al no existir acertantes de la Categoría Especial, un único ganador podría obtener 38 millones de euros en el próximo sorteo. La recaudación ascendió a 11.340.602 euros.

La Bonoloto tampoco registró acertantes de Primera Categoría. Sí hubo dos boletos con cinco números y el complementario, sellados en Vigo y Pozuelo de Alarcón, que recibirán 68.447,11 euros cada uno.

Los números premiados fueron el 47, 18, 1, 37, 29 y 49, con el 11 como complementario y el 2 como reintegro. Otros 57 acertantes de Tercera Categoría cobrarán 1.200,83 euros.

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La ausencia de boletos con seis aciertos permitirá que el bote de la Bonoloto alcance los 600.000 euros en su próximo sorteo. La recaudación de la jornada fue de 2.174.744,50 euros.