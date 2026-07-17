El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares

La cuenta atrás para la final del Mundial entre España y Argentina, que se disputará este domingo a las 21:00 horas, ha llevado a numerosos municipios extremeños a organizar retransmisiones en espacios públicos para que los aficionados puedan seguir y disfrutar del encuentro con amigos.

Trujillo lo hará en su Plaza Mayor; Cáceres trasladará la cita desde la plaza de toros hasta la Plaza Mayor; Mérida instalará una pantalla en la Plaza de España; Plasencia la ubicará en la plaza de San Martín -aunque parte de los vecinos reclama su traslado al parque de La Isla-, Almendralejo la colocará en la plaza de Extremadura y Badajoz reunirá a los aficionados en la Alcazaba, entre otras iniciativas.

Pedro Porro, ante Bélgica. / EFE

Sin embargo, Zalamea de la Serena ha optado por un camino diferente. El Ayuntamiento ha decidido no instalar una pantalla gigante, pese a las peticiones recibidas por parte de vecinos para compartir la final en un espacio público.

En el comunicado difundido por el Consistorio, el equipo de gobierno explica que, tras estudiar la propuesta, ha concluido que una pantalla municipal "supondría una competencia directa para los establecimientos de hostelería de la localidad", que durante todo el campeonato han venido ofreciendo la retransmisión de los partidos.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido no organizar una proyección pública de la final y anima a los vecinos a disfrutar del encuentro, al tiempo que hace un llamamiento al civismo y al respeto por los espacios públicos durante las celebraciones, independientemente del resultado.

Carlos Gil

La decisión contrasta con la apuesta de buena parte de las ciudades extremeñas, que han convertido la final en un acontecimiento colectivo.

Ciudad Deportiva 'Pedro Porro'

Y es que la región vive este Mundial con una ilusión especial por la presencia del donbenitense Pedro Porro en la Selección Española, un aliciente que ha disparado el seguimiento del campeonato.

Precisamente, en Don Benito se ha preparado un amplio dispositivo para vivir el partido. La ciudad deportiva que lleva el nombre del internacional extremeño contará con dos pantallas gigantes para seguir la final entre España y Argentina, una cita que comenzará a las 21:00 horas y que se espera reúna a cientos de aficionados para apoyar a la Roja y, de manera especial, al futbolista formado en la localidad.