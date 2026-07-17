Una unidad móvil recorre las localidades de Extremadura para detectar a tiempo problemas de riñón

El Servicio Extremeño de Salud (SES) y Fundesalud ampliarán en septiembre el proyecto RADAR, una iniciativa que busca detectar de forma temprana la enfermedad renal crónica entre la población rural de Extremadura. Después de una primera fase desarrollada en nueve farmacias de La Vera, la campaña incorporará una unidad móvil que viajará entre el 21 y el 29 de septiembre por 14 municipios de las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo y Los Ibores.

La primera ruta, iniciada el 29 de junio, ha permitido realizar pruebas orientativas de orina a 985 personas en Jarandilla, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Robledillo, Villanueva de la Vera y Madrigal de la Vera. A falta de añadir los datos de la última jornada, los controles han dejado 122 resultados positivos en el cribado, una cifra que no significa que esas personas tengan diagnosticada una enfermedad renal, sino que deberán someterse a nuevas pruebas dentro del sistema sanitario.

Antes de completar las derivaciones, los responsables del programa revisarán las historias clínicas de los participantes para comprobar si alguno contaba ya con un diagnóstico de enfermedad renal crónica o con patologías estrechamente relacionadas, como diabetes o enfermedad cardiovascular. Quienes presenten indicios compatibles con una posible disminución de la función renal entrarán en el circuito asistencial para confirmar o descartar el problema mediante análisis clínicos más completos.

Paradas en 14 municipios

Entre el 21 y el 29 de septiembre la unidad móvil pasará por Valverde de la Vera, Talaveruela de la Vera, Viandar de la Vera, Rosalejo, Millanes, Belvís de Monroy, Romangordo, Deleitosa, Robledollano, Navalvillar de Ibor, Castañar de Ibor, Bohonal de Ibor, Fresnedoso de Ibor y Navalmoral de la Mata, de acuerdo con el itinerario confirmado hasta el momento.

El objetivo es acercar estas revisiones a municipios en los que la dispersión de la población, el envejecimiento y las distancias pueden dificultar el acceso a determinadas pruebas sanitarias. La enfermedad renal crónica suele avanzar sin síntomas claros durante sus primeras fases, por lo que localizar una posible alteración antes de que se agrave permite realizar un seguimiento más estrecho y actuar con mayor rapidez.

El proyecto RADAR para el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica. / Cedida

Tras el recorrido de la unidad móvil, RADAR regresará a las farmacias comunitarias entre el 5 y el 23 de octubre. Esta tercera fase se desarrollará en 15 establecimientos de localidades como Navalmoral de la Mata, Talayuela, Majadas de Tiétar, Casatejada, Saucedilla, Serrejón, Almaraz, Villar del Pedroso, Pueblonuevo de Miramontes, El Gordo y Valdelacasa de Tajo, aunque la relación definitiva todavía puede ampliarse.

La farmacia como puerta de entrada

Las oficinas de farmacia tienen un papel central en el proyecto porque funcionan como uno de los servicios sanitarios más cercanos para muchos vecinos de los pequeños municipios. Además de facilitar las pruebas, los farmacéuticos explican su funcionamiento, resuelven dudas y orientan a los participantes cuando aparece algún resultado que debe ser estudiado con más detalle.

El proyecto espera alcanzar durante sus distintas fases a alrededor del 15% de la población de las zonas incluidas en la campaña. RADAR cuenta con el aval del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cáceres y ALCER Cáceres, además del apoyo de la compañía Boehringer Ingelheim.

Según los datos difundidos por sus promotores, la enfermedad renal crónica afecta aproximadamente a una de cada diez personas en el mundo y una parte importante desconoce que la padece. En Extremadura, su prevalencia se sitúa cerca del 9% de la población general y aumenta hasta alrededor del 39% entre quienes tienen una enfermedad cardiovascular.

Seguimiento mediante llamadas automatizadas

La iniciativa también prevé utilizar herramientas tecnológicas para seguir la evolución de las personas que reciban finalmente un diagnóstico. El asistente virtual de voz LOLA, basado en inteligencia artificial, efectuará llamadas periódicas automatizadas para recabar información sobre el estado de los pacientes y detectar posibles señales de empeoramiento.

El sistema pretende complementar el seguimiento realizado por los profesionales sanitarios y facilitar una atención más continuada sin obligar a los pacientes a desplazarse constantemente. La información obtenida a través de las llamadas permitirá identificar situaciones que requieran una revisión, aunque las decisiones clínicas y la confirmación de cualquier cambio corresponderán a los equipos sanitarios.