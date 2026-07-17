UniRural lleva a 52 titulados de la UEx al medio rural y uno de cada tres recibe una oferta de trabajo

El programa de prácticas en entornos rurales UniRural ha cerrado su edición de 2025 con 52 titulados de la Universidad de Extremadura (UEx) que han trabajado durante seis meses en 50 empresas y entidades de 45 municipios extremeños. Cerca del 32% de los participantes ha recibido una propuesta de contratación al finalizar su estancia.

La iniciativa, impulsada por la Universidad de Extremadura junto con las diputaciones de Cáceres y Badajoz, el Consejo Social de la UEx y la Fundación Universidad-Sociedad, alcanza así su cuarta edición. Su finalidad es acercar el talento universitario a las empresas del medio rural, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y generar nuevas oportunidades profesionales fuera de las principales ciudades.

La convocatoria ofreció inicialmente 50 becas a tiempo completo, repartidas a partes iguales entre las provincias de Cáceres y Badajoz. Cada una estaba dotada con una remuneración de 1.300 euros brutos mensuales. Las sustituciones realizadas por algunas bajas anticipadas elevaron finalmente a 52 el número de titulados que pasó por el programa.

Más de 670 candidaturas

La cuarta edición despertó un elevado interés tanto entre las empresas como entre los recién titulados. UniRural recibió 177 solicitudes de 137 empresas y entidades, de las que fueron seleccionadas 50 para acoger a los beneficiarios.

Por su parte, las ofertas publicadas reunieron 674 candidaturas de titulados con diferentes perfiles académicos. Las prácticas se desarrollaron en 45 localidades rurales distribuidas entre las dos provincias extremeñas.

Ofertas de contratación

Los resultados de inserción laboral han sido ligeramente superiores en la provincia de Cáceres. El 33,33% de los participantes cacereños que completó los seis meses recibió una propuesta para continuar en la empresa, frente al 29,17% registrado en Badajoz.

Estos porcentajes sitúan la inserción conjunta del programa cerca del 32%, lo que supone que aproximadamente uno de cada tres titulados ha encontrado una posibilidad de continuidad laboral en la entidad en la que realizó las prácticas.

Como novedad, la edición ha incluido una jornada de formación intermedia denominada CIFE Event UniRural 2026, celebrada en la finca La Cocosa, en Badajoz. La actividad, dinamizada por NeoCK, se centró en competencias transversales como el liderazgo, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

UniRural forma parte de la alianza Extremadura es futuro y pretende contribuir a la retención del talento universitario, la creación de empleo cualificado y la dinamización económica y social de los municipios rurales de la comunidad.