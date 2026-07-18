Calderón, Berni Rodríguez y Toño Pérez piden ayuda para Diego, el niño de Alcuéscar con leucemia

José Manuel Calderón, Berni Rodríguez y Toño Pérez han unido sus voces para pedir ayuda para Diego, el niño de cinco años de Alcuéscar que ha sufrido una recaída de la leucemia contra la que lucha desde hace un año y medio. Los tres protagonizan diferentes vídeos que corren como la pólvora por WhatsApp y que tratan de llevar el llamamiento de su familia mucho más allá de Extremadura.

En las grabaciones aparecen tres rostros muy conocidos del deporte y la gastronomía. José Manuel Calderón, natural de Villanueva de la Serena, es uno de los mejores baloncestistas españoles de la historia y disputó 14 temporadas en la NBA. Berni Rodríguez fue capitán del Unicaja de Málaga e internacional con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo. Junto a ellos participa Toño Pérez, chef del restaurante Atrio de Cáceres y uno de los principales referentes de la alta cocina española.

Los tres se dirigen directamente a la ciudadanía para animar a quienes cumplan los requisitos a informarse y hacerse donantes de médula ósea. Su mensaje persigue ampliar el registro de posibles donantes y multiplicar las oportunidades de Diego y de otros pacientes que esperan encontrar una persona compatible.

Cartel difundido en redes sociales para impulsar la búsqueda de un donante de médula compatible para Diego, el niño de cinco años de Alcuéscar que lucha contra la leucemia. / Cedida a El Periódico Extremadura

Las grabaciones han comenzado a compartirse de teléfono en teléfono, a través de conversaciones privadas y grupos de WhatsApp, y se ha convertido en un nuevo impulso para la petición realizada por María José Caballero Corchero, Mari, la madre del pequeño.

La familia recibió recientemente una noticia dura. El hermano de Diego no es compatible, por lo que la búsqueda de una posible persona donante deberá continuar fuera del entorno familiar.

"Necesito que Diego al menos tenga una oportunidad", expresa su madre en el mensaje con el que está tratando de movilizar a familiares, amigos, vecinos y personas dispuestas a conocer en qué consiste la donación.

Una recaída después de año y medio

Diego lleva un año y medio sometido a tratamientos contra la leucemia. Cuando parecía que comenzaba a recuperar poco a poco su vida cotidiana, la enfermedad ha vuelto a aparecer.

La familia conoció la recaída después de que el pequeño comenzara a sentir un dolor en la espalda. Tras someterse a distintas pruebas médicas, los profesionales confirmaron que la leucemia había regresado.

Diego ha iniciado esta semana un nuevo tratamiento de quimioterapia en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. La finalidad inicial es volver a controlar la enfermedad antes de afrontar el siguiente paso del proceso.

Al haberse producido antes de que concluyeran los dos años de tratamiento previstos, los médicos consideran que se trata de una recaída temprana. Los profesionales han trasladado a la familia que existe una probabilidad muy elevada de que el pequeño necesite someterse a un trasplante de médula ósea.

Diego, de cinco años, luce sonriente una equipación de fútbol. / Cedida a El Periódico Extremadura

"Nos han dicho que seguramente tendremos que ir a trasplante. Le hicieron las pruebas a su hermano, pero nos han confirmado que no es compatible. Por eso tenemos que buscar fuera de la familia", explica Mari.

Por el momento, los médicos no han fijado un plazo concreto para localizar a un posible donante. Primero será necesario comprobar cómo responde Diego a la quimioterapia y conseguir que la enfermedad vuelva a estar controlada.

"Desde este momento ya empiezan a buscar, pero no nos han hablado de uno, dos o cinco meses. Ahora tiene que pasar por la quimioterapia y volver a controlar la enfermedad", señala su madre.

El vídeo multiplica la llamada de la familia

La participación de Calderón, Berni Rodríguez y Toño Pérez ha dado una nueva dimensión al movimiento solidario surgido alrededor del pequeño. Sus voces están ayudando a que la historia de Diego salga de Alcuéscar y llegue a miles de personas.

Los vídeos están siendo difundido por familiares, amigos, vecinos, asociaciones y colectivos deportivos. Cada nuevo envío permite que más personas conozcan la situación y puedan plantearse la posibilidad de incorporarse al registro de donantes.

La familia recuerda que nadie se registra únicamente para donar a Diego. Quien da el paso pasa a formar parte de un registro nacional e internacional y puede ser llamado cuando exista compatibilidad con cualquier paciente que necesite un trasplante.

De este modo, cada nueva incorporación aumenta las posibilidades de Diego, pero también las de muchas otras personas que se encuentran esperando una médula compatible.

"Cuantos más seamos, más posibilidades habrá. Mucha gente piensa que donar médula duele o que siempre requiere una operación complicada, pero lo importante es informarse", subraya Mari.

La madre del pequeño ha compartido también la información de la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (ADMO), donde se explican los requisitos y los pasos que deben seguir quienes estén interesados en inscribirse.

La familia pide que la decisión se adopte siempre después de recibir información sanitaria fiable, conocer el procedimiento y asumir el compromiso que implica formar parte del registro.

Diego, acompañado por su familia, durante uno de sus ingresos en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

Quienes no puedan registrarse también pueden colaborar. Compartir el vídeo y difundir la historia de Diego es otra forma de ayudar, ya que cada mensaje puede llegar hasta una persona que sí cumpla las condiciones y decida hacerse donante.

Un niño que solo quiere recuperar su vida

Mientras el llamamiento continúa recorriendo teléfonos móviles, Diego permanece ingresado y afronta una nueva etapa del tratamiento. El pequeño sabe que está enfermo, aunque todavía no comprende por completo la gravedad de palabras como leucemia, recaída o trasplante.

"Él sabe que tiene un bichito en el cuerpo, que recibe quimioterapia y que lleva un dispositivo en el pecho, pero no es consciente de la gravedad ni del peligro", relata su madre.

A sus cinco años, Diego conserva las aficiones y las ilusiones propias de cualquier niño. Le encantan los dinosaurios, pintar, leer y jugar con la tableta. También había comenzado a interesarse por el fútbol y sigue con entusiasmo los partidos de la selección española.

Después de pasar buena parte del último año en casa, había podido regresar al colegio. Llevaba alrededor de un mes asistiendo a clase y comenzaba a recuperar una rutina más parecida a la de sus compañeros.

"Estábamos empezando a salir de nuevo y estábamos muy ilusionados con el fútbol. Ahora nos ha tocado volver al hospital", explica Mari.

Durante el tratamiento, Diego lleva un catéter en el pecho conectado a los sueros y debe desplazarse con cuidado junto al gotero. Sus jornadas transcurren entre la habitación, los paseos por la planta y una pequeña sala de juegos a la que acude por las tardes.

Pese a todo, Diego continúa sonriendo, jugando y soñando con regresar al colegio y volver al campo de fútbol. Su familia se aferra a esa ilusión mientras espera que el tratamiento consiga controlar nuevamente la enfermedad.

Ahora, el llamamiento de Calderón, Berni Rodríguez y Toño Pérez trata de mantener viva esa esperanza. Tres voces conocidas que se suman a una petición nacida en Alcuéscar y que no deja de crecer a través de WhatsApp.

Detrás de cada reproducción, cada mensaje compartido y cada persona que decide informarse puede aparecer una nueva oportunidad. Quizás sea para Diego o quizás para otro paciente. Por eso, la petición de su familia es tan sencilla como importante: informarse, hacerse donante cuando sea posible y ayudar a que el mensaje llegue lo más lejos posible.