Educación publica los 30 ciclos de FP a distancia en Extremadura y las fechas para solicitar plaza

La Junta de Extremadura ha convocado el procedimiento de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de grado medio y superior en modalidad virtual durante el curso 2026/2027. Las personas de nuevo ingreso podrán presentar su solicitud entre el 1 y el 11 de septiembre, exclusivamente de manera telemática a través de la secretaría virtual de Rayuela.

La oferta está integrada por 30 opciones formativas en centros sostenidos con fondos públicos, de las que 28 se impartirán online y dos de manera semipresencial. El anexo de la convocatoria fija 2.160 puestos autorizados por módulo: 2.040 en la modalidad online y otros 120 en Educación Infantil semipresencial. Esta cifra no equivale, sin embargo, al número definitivo de vacantes para nuevo alumnado. Antes de publicar las plazas disponibles se descontarán las ocupadas por estudiantes que tengan derecho a continuar en el mismo ciclo y centro.

La modalidad virtual tiene carácter modular, por lo que cada aspirante podrá elegir las asignaturas que desea cursar dentro de un único ciclo, hasta un máximo de 1.000 horas lectivas durante el curso. En las enseñanzas online, el seguimiento se realizará mediante una plataforma virtual y tutorías telemáticas, aunque el alumnado tendrá que acudir presencialmente a las pruebas obligatorias de evaluación. También deberá tener disponibilidad para realizar, preferentemente de forma presencial, los periodos de formación en empresas, salvo que pueda obtener una exención.

Una oferta repartida por toda la región

En la provincia de Cáceres se ofertan Atención a Personas en Situación de Dependencia en Alcuéscar; Cuidados Auxiliares de Enfermería y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en Navalmoral de la Mata; y Administración y Finanzas en Arroyo de la Luz.

En la capital cacereña se podrán estudiar Emergencias Sanitarias, Instalaciones de Telecomunicaciones, Gestión Administrativa, Educación Infantil, Integración Social, Marketing y Publicidad y Producción de Audiovisuales y Espectáculos. El IES Al-Qázeres impartirá además Educación Infantil en modalidad semipresencial.

En la provincia de Badajoz, la oferta incluye Cocina y Gastronomía, Sistemas Microinformáticos y Redes, Agencia de Viajes y Gestión de Eventos, Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Prevención de Riesgos Profesionales, Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y Transporte y Logística en la capital pacense. El IES Bárbara de Braganza ofrecerá también Educación Infantil de forma semipresencial.

A estas enseñanzas se suman Cuidados Auxiliares de Enfermería en Olivenza; Instalaciones Eléctricas y Automáticas en Montijo; Administración de Sistemas Informáticos en Red en Zafra; y Farmacia y Parafarmacia y Administración y Finanzas en Don Benito.

Mérida concentrará los ciclos de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Comercio Internacional, Desarrollo de Aplicaciones Web y Dirección de Cocina.

Adjudicación y matrícula en octubre

Una vez cerrado el plazo, los centros revisarán las solicitudes hasta el 21 de septiembre. La situación provisional de admitidos y excluidos se publicará en Rayuela el 23 de septiembre, con un periodo de reclamaciones abierto hasta el día 25.

La relación definitiva se conocerá el 1 de octubre y quienes obtengan plaza tendrán que formalizar su matrícula online entre ese día y el 6 de octubre. Las listas de espera también se publicarán el 1 de octubre y los llamamientos se efectuarán entre los días 7 y 13. Posteriormente se abrirá un periodo extraordinario de solicitudes del 19 al 22 de octubre.

Requisitos para acceder

Con carácter general, las enseñanzas están dirigidas a personas que tengan 18 años o los cumplan durante 2026. Excepcionalmente podrán acceder mayores de 16 años cuyo contrato laboral les impida asistir a clase, deportistas de alto nivel o estudiantes afectados por circunstancias acreditadas como un embarazo, una situación de dependencia, violencia, acoso o un proceso judicial.

Para los ciclos de grado medio será necesario disponer, entre otras vías, del título de ESO, Técnico Básico o Técnico de FP, o haber superado la correspondiente prueba o curso de acceso. En grado superior podrán participar quienes tengan Bachillerato, un título de Técnico de grado medio, Técnico Superior, una titulación universitaria o las vías alternativas de acceso previstas.

Cada aspirante deberá presentar una única solicitud para un solo ciclo, indicando por orden de preferencia los módulos en los que desea ser admitido. Tendrán prioridad quienes necesiten completar su titulación después de acreditar competencias profesionales, hayan superado anteriormente módulos equivalentes o dispongan de certificados y títulos relacionados con la misma familia profesional.

La convocatoria reserva además un 5% de las plazas para personas con una discapacidad igual o superior al 33%, otro 5% para deportistas de alto nivel o rendimiento y un 10% para quienes hayan superado grados C integrados en el ciclo al que desean acceder.