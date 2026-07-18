Naharro sale reforzado con el 99,4% de los votos del PP y pone la Diputación de Badajoz en la diana

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha sido reelegido este sábado presidente del Partido Popular de la provincia de Badajoz con un respaldo prácticamente unánime. El también alcalde de Valencia del Mombuey ha obtenido el apoyo del 99,4% de los 725 votos emitidos durante el XV Congreso Provincial, celebrado en Mérida.

Naharro, que era el único candidato, afronta así un nuevo mandato después de acceder por primera vez a la presidencia provincial en julio de 2021. Su candidatura había reunido previamente más de 2.500 avales, una cifra que ha interpretado como una demostración de la fortaleza y la unidad interna de la organización.

El dirigente popular ha aprovechado el discurso de defensa de su candidatura para marcar el principal objetivo político de la etapa que ahora comienza. El PP quiere gobernar la Diputación de Badajoz, una institución que permanece en manos socialistas desde hace más de cuatro décadas.

"Conquistar la Diputación es el último objetivo de este candidato a la presidencia provincial del partido", ha proclamado Naharro ante los afiliados, cargos públicos y representantes de la sociedad civil presentes en el congreso.

La declaración ha dejado claro que el dirigente popular pretende convertir la implantación municipal del PP en una alternativa de gobierno provincial. Su propósito es conseguir que la Diputación deje de estar identificada con una formación política concreta y atienda por igual a los 165 municipios pacenses.

"Queremos que la Diputación deje de ser percibida como una institución demasiado vinculada a un partido para convertirse en una institución al servicio de todos los municipios, sin excepciones, sin diferencias y sin preguntar quién gobierna en cada ayuntamiento", ha señalado.

Naharro ha defendido que más de 40 años de gobiernos socialistas son suficientes y ha presentado la alternancia en la institución como uno de los últimos cambios políticos pendientes en la provincia.

"Nosotros no preguntamos de qué partido es un vecino. Preguntamos qué necesita", ha resumido al reivindicar una política municipal cercana, práctica y centrada en los problemas cotidianos.

"Abrir ventanas y cajones"

El presidente provincial ha relacionado la necesidad de un cambio con el deterioro que, a su juicio, ha sufrido la imagen de la Diputación tras la sentencia condenatoria a su expresidente Miguel Ángel Gallardo por el caso de la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Naharro ha asegurado que no pretendía "hacer leña del árbol caído", aunque ha utilizado una de las frases más contundentes de su intervención para reclamar una revisión profunda de la institución. "En esa casa hay que abrir las ventanas y los cajones y barrer debajo de las alfombras", ha afirmado.

El dirigente popular considera que este procedimiento judicial ha dejado a la Diputación "en entredicho" y ha defendido la necesidad de recuperar la confianza de los municipios y de la ciudadanía. Para ello, apuesta por una institución que distribuya sus recursos con criterios objetivos y no en función del color político de los ayuntamientos.

La aspiración de gobernar la Diputación será, por tanto, el principal horizonte electoral de la nueva dirección provincial. Naharro pretende apoyarse en los alcaldes, concejales y estructuras locales para aumentar el peso municipal del PP y construir una mayoría suficiente en las próximas elecciones.

De "Unir para ganar" a la fuerza de los pueblos

El nuevo mandato se desarrollará bajo el lema "La fuerza de nuestros pueblos", con el que el PP quiere reivindicar el peso de los municipios en el futuro de la provincia.

Naharro ha recordado que hace cinco años la formación acudió a su anterior congreso bajo la consigna "Unir para ganar". Según ha explicado, aquella frase no fue un simple mensaje electoral, sino la base sobre la que se construyó un proyecto cohesionado.

"Descubrimos que un partido unido inspira confianza, da serenidad a los vecinos y es imparable", ha manifestado. El presidente provincial ha asegurado que la unidad interna permitió al PP crecer electoralmente y convertirse en la opción mayoritaria de los extremeños.

"Nos unimos, ganamos y demostramos que la unidad no era únicamente una estrategia electoral. Era una forma de entender este partido y de servir mejor a nuestra provincia y a Extremadura", ha añadido.

Vista general del auditorio durante la celebración del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz. / Cedida a El Periódico Extremadura

El nuevo lema pretende colocar ahora el foco sobre quienes mantienen vivos los municipios. Naharro ha citado al agricultor que comienza su jornada antes del amanecer, a la autónoma que abre diariamente su negocio, al alcalde que atiende una avería en domingo y al concejal que prepara un pleno después de terminar su trabajo.

También ha reconocido el esfuerzo del afiliado que reparte papeletas, monta actos, instala mesas informativas o recorre kilómetros para respaldar a otros compañeros. "Esa es la fuerza de nuestros pueblos. Esto es lo que somos", ha afirmado.

La militancia como cimiento

El reelegido presidente ha agradecido especialmente los más de 2.500 avales recibidos. Cuanto mayor es el respaldo, ha indicado, mayor es también la obligación de responder con trabajo, cercanía y humildad.

Naharro ha definido a los alcaldes como el rostro más próximo de la política y "el mayor patrimonio" del PP. También ha reconocido el trabajo de los concejales y portavoces que ejercen la oposición en sus ayuntamientos.

Sin embargo, una parte central de su intervención ha estado dedicada a los afiliados que trabajan sin ocupar cargos públicos ni aparecer habitualmente en los medios.

"El afiliado es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Sin militancia no hay partido, sin partido no hay proyecto y sin proyecto no hay futuro", ha destacado.

El presidente provincial ha prometido ejercer el cargo desde el territorio y no desde un despacho. Su compromiso, ha asegurado, será recorrer la provincia, escuchar a las agrupaciones locales y acompañar tanto a quienes gobiernan como a quienes realizan oposición.

"No se viene a dirigir a los compañeros, se viene a servirles. No se viene a ocupar un despacho, se viene a recorrer pueblos. No se viene a mandar, se viene a escuchar", ha afirmado.

Empleo y vivienda frente a la despoblación

El mundo rural ocupará otro de los grandes ejes de la nueva etapa. Naharro ha rechazado que la pérdida de población deba asumirse como un fenómeno inevitable y ha reclamado medidas concretas para generar oportunidades.

"La despoblación se combate con empleo, vivienda, servicios públicos de calidad, mejores comunicaciones, apoyo al emprendimiento y oportunidades para los jóvenes", ha defendido.

Su propósito es que abandonar un municipio sea una decisión personal y nunca una obligación provocada por la falta de expectativas. "Queremos que marcharse sea una elección, nunca una obligación", ha insistido.

Cargos públicos y representantes del PP siguen desde la primera fila una de las intervenciones del XV Congreso Provincial de Badajoz en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

También ha reclamado apoyo al relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas, una educación adaptada a las necesidades de las empresas y la extensión de la digitalización a todos los puntos de la provincia.

"El futuro del mundo rural no pasa por parecerse a las ciudades. Pasa por aprovechar todo aquello que hace únicos a nuestros pueblos", ha señalado.

Naharro ha respaldado la acción del Ejecutivo autonómico de María Guardiola, al que ha atribuido medidas para simplificar trámites, facilitar el acceso a la vivienda en los municipios y modernizar el sector agroalimentario.

"No creemos que el mundo rural sea un problema que haya que sostener. Creemos que es una oportunidad que hay que impulsar", ha remarcado.

El respaldo de Guardiola

Naharro ha estado arropado en el congreso por la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, y por el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, además de dirigentes regionales, alcaldes y representantes institucionales.

Antes de la intervención del presidente provincial, el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha defendido la gestión del Gobierno autonómico y ha asegurado que Guardiola "no gobierna poniendo chinchetas" en función del color político de cada ayuntamiento.

Como ejemplo, Bautista ha citado los proyectos e inversiones impulsados en Mérida, pese a las críticas realizadas por su alcalde, el socialista Antonio Rodríguez Osuna.

Una de las mesas redondas celebradas durante el XV Congreso Provincial del PP de Badajoz en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tras conseguir un respaldo del 99,4%, Naharro inicia así un mandato con la Diputación de Badajoz como gran finalidad política, el municipalismo como base de su estrategia y la militancia como principal soporte de la organización.

"Los grandes partidos no se construyen desde arriba. Se construyen desde abajo, pueblo a pueblo, agrupación a agrupación y persona a persona", ha concluido.