Negarse a evacuar ante un fuego en Extremadura: hasta 600.000 euros de multa

Quedarse para defender la casa, comprobar que los animales están a salvo o ayudar a apagar unas llamas que todavía parecen lejanas. Los argumentos pueden ser distintos, pero la obligación es la misma: cuando las autoridades ordenan evacuar una zona afectada por un incendio, marcharse deja de ser una recomendación. La Guardia Civil recuerda que estas decisiones protegen el bien jurídico más importante, la vida, que los agentes deben priorizar frente a viviendas, animales, explotaciones o cualquier otro bien material.

Extremadura comprobó las consecuencias de desobedecer una evacuación durante el incendio de Jarilla, en agosto de 2025. Una veintena de vecinos permanecieron en Cabezabellosa después de que se ordenara desalojar el municipio. Algunos alegaron que se habían quedado para proteger sus propiedades o ayudar a la extinción.

Sara Fernández

El incendio cambió de dirección y volvió a aproximarse al casco urbano, una situación que dejó incomunicadas a las personas que continuaban en el pueblo. La circunstancia, alarmante en aquellos momentos, obligó a abrir una vía de escape y a movilizar un convoy formado por la Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y recursos sanitarios para poder sacarlos.

El debate ha regresado ahora tras el incendio de Los Gallardos, en Almería. La Guardia Civil detuvo a dos personas por un presunto delito de desobediencia después de que se negaran a seguir las instrucciones de evacuación y regresaran a la zona desalojada. Los dos casos muestran que resistirse a abandonar una vivienda no es solo una decisión imprudente: puede acabar en una multa de miles de euros y, si la negativa alcanza suficiente gravedad, en una detención y un procedimiento penal.

Orden, no recomendación

La evacuación de una población ante un gran incendio forestal es una medida de protección civil destinada a salvaguardar a las personas y los bienes. Puede ser acordada por la autoridad responsable de dirigir la emergencia y, cuando exista urgencia, los agentes pueden transmitirla verbalmente sobre el terreno.

La Guardia Civil explica que la orden debe cumplirse desde el momento en que se comunica. Su función no se limita a informar y dirigir la salida de los vecinos: también debe garantizar el cumplimiento de las instrucciones e impedir el acceso a las áreas desalojadas. La Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil obliga a los ciudadanos a obedecer las órdenes dictadas durante una emergencia, seguir las indicaciones de los servicios públicos, colaborar cuando sean requeridos y adoptar las medidas de autoprotección establecidas.

Jorge Valiente

Quien desoye una evacuación puede obligar a bomberos, guardias civiles, sanitarios o voluntarios de Protección Civil a entrar posteriormente en una zona peligrosa para rescatarlo, desviando recursos necesarios en otro frente del incendio. La intención de ayudar tampoco permite actuar por libre: cualquier colaboración debe desarrollarse bajo las instrucciones del operativo.

La Guardia Civil puede entrar en una vivienda

La negativa a abrir la puerta tampoco impide necesariamente la evacuación. Cuando exista un riesgo grave e inminente para la vida o la integridad de las personas, los agentes pueden acceder a un domicilio sin el consentimiento de su titular para sacar a sus ocupantes.

El artículo 15.2 de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana permite la entrada en una vivienda cuando resulte necesaria para evitar daños inminentes y graves en situaciones de catástrofe, calamidad o extrema necesidad. La norma contempla también el desalojo, la evacuación de inmuebles, la prohibición de paso y la restricción de movimientos. Ante una amenaza para la vida, las fuerzas de seguridad deben garantizar el cumplimiento de la evacuación y evitar que una persona regrese después a la zona desalojada.

En caso de una emergencia que acontezca en Extremadura y que no haya sido declarada de interés nacional, la principal norma autonómica es la Ley 10/2019 de protección civil y gestión de emergencias. La ley diferencia entre incumplimientos graves y muy graves según el peligro creado y las consecuencias ocasionadas.

Las sanciones

Desobedecer las órdenes de las autoridades y de los servicios de intervención constituye una infracción grave cuando la conducta no tenga una especial peligrosidad. En estos casos, la multa oscila entre 1.501 y 30.000 euros. La conducta pasa a ser muy grave cuando alcanza una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas, los animales o los bienes, con sanciones de entre 30.001 y 600.000 euros.

El Periódico

Estos 600.000 euros son el límite máximo previsto por la ley y no una multa automática por negarse inicialmente a abandonar una vivienda. La Administración debe estudiar el riesgo creado, la intencionalidad y las consecuencias de cada uno de los casos.

Además, no es igual que una persona proteste y termine obedeciendo que permanezca escondida, atraviese un perímetro de seguridad o regrese deliberadamente a una zona evacuada. La situación puede agravarse si obliga a organizar un rescate, pone en peligro a los agentes, distrae medios necesarios en otra zona o dificulta la salida del resto de la población.

También se tendrá en cuenta si la orden fue clara y la negativa se mantuvo pese a comprender el peligro. La responsabilidad puede derivarse tanto de una acción como de una omisión intencionada o negligente, y la sanción administrativa no excluye una posible responsabilidad civil o penal.

La ley mordaza abre otra vía

También puede aplicarse la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. Su artículo 36 considera infracción grave la desobediencia o resistencia a la autoridad cuando la conducta no sea constitutiva de delito y sanciona las actuaciones que obstaculicen a los servicios de emergencia, incrementen el riesgo o agraven las consecuencias de una catástrofe.

Estas infracciones están castigadas con multas de 601 a 30.000 euros. Las distintas sanciones administrativas no se suman automáticamente por unos mismos hechos y, si se aprecian indicios de delito, el caso debe remitirse al juzgado o a la Fiscalía.

Acabar ante el juez

La frontera entre una multa administrativa y un delito depende de la gravedad y la persistencia de la negativa. El artículo 556 del Código Penal castiga a quien desobedezca o se resista gravemente a la autoridad con prisión de tres meses a un año o multa de 6 a 18 meses.

No toda protesta, duda o retraso constituye delito. Debe valorarse si existió una orden clara, si el ciudadano pudo comprenderla y si mantuvo una negativa grave y consciente pese a los requerimientos. Ese es el terreno en el que se sitúa inicialmente el caso de Los Gallardos: la detención de las dos personas no implica una condena y será el juzgado el que determine si su conducta alcanza la gravedad exigida por el Código Penal o debe resolverse mediante una sanción administrativa.

Si, además de desobedecer, una persona amenaza, agrede o emplea violencia contra los agentes o los servicios de emergencia, los hechos pueden recibir una calificación penal más grave.

No existe una regla general que permita cobrar siempre al ciudadano el coste completo del dispositivo desplegado para rescatarlo. Sí puede surgir una responsabilidad civil si se acredita que su comportamiento provocó daños o perjuicios económicos concretos. En Extremadura, el órgano competente en protección civil resuelve los expedientes por infracciones leves y graves. Las sanciones muy graves corresponden a la consejería establecida y el procedimiento dispone de un plazo máximo de 12 meses para ser resuelto.

Más allá de la multa o de una posible condena, la regla es sencilla: cuando se ordena evacuar, proteger la vida está por encima de salvar una vivienda, una explotación o cualquier otro bien.