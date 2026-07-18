Quién es quién en el nuevo núcleo de poder del Partido Popular de Badajoz con Gema Cortés al timón

La nueva dirección del Partido Popular de Badajoz ya tiene nombres, responsabilidades y un objetivo político definido. Gema Cortés será la nueva secretaria general provincial y la número dos de Manuel Naharro, reelegido este sábado presidente de la formación durante el XV Congreso Provincial celebrado en Mérida.

El relevo en la Secretaría General no aparta de la primera línea a Juan Antonio Barrios. El alcalde de Fuente del Maestre deja el cargo que ha ocupado durante el anterior mandato, pero pasa a convertirse en coordinador provincial y mantiene su responsabilidad como portavoz del Grupo Popular en la Diputación.

Barrios seguirá siendo así una de las principales piezas del nuevo núcleo de poder del PP pacense. Mientras Cortés asumirá el mando orgánico y la gestión cotidiana, él ejercerá una función transversal para conectar las diferentes áreas, los cargos públicos y las agrupaciones municipales.

El nuevo Comité de Dirección estará formado por 21 responsables y trabajará con un objetivo prioritario: alcanzar el gobierno de la Diputación de Badajoz a partir de 2027. Para conseguirlo, el PP pretende ampliar su número de alcaldes y concejales y reforzar su implantación en toda la provincia.

Naharro conserva el liderazgo

Manuel Naharro inicia un nuevo mandato después de obtener el respaldo del 99,4% de los 725 votos emitidos. El presidente de la Asamblea de Extremadura y alcalde de Valencia del Mombuey era el único candidato y había reunido previamente más de 2.500 avales.

Naharro, que dirige la organización provincial desde julio de 2021, seguirá marcando la estrategia general del partido. La estructura diseñada para esta nueva etapa combina experiencia institucional, poder municipal, renovación orgánica y especialización política.

Junto a Naharro estarán Gema Cortés, Juan Antonio Barrios y Javier García Argueta, diputado en la Asamblea de Extremadura y concejal en Aceuchal, que ejercerá como adjunto a la Presidencia Provincial.

Barrios sigue en el centro de las decisiones

La salida de Juan Antonio Barrios de la Secretaría General no supone una pérdida de peso político. Su nueva responsabilidad lo mantiene dentro del equipo más cercano a Naharro y le permitirá intervenir en la coordinación territorial, la organización interna y la preparación de la estrategia electoral.

Su doble condición de alcalde de Fuente del Maestre y portavoz popular en la institución provincial adquiere mucha relevancia para una dirección que se ha marcado como principal meta conquistarla después de las elecciones municipales de 2027.

Desde su nuevo puesto, Barrios deberá facilitar la relación entre la cúpula y los cargos municipales, atender las necesidades de las agrupaciones locales y poner en común el trabajo de las distintas vicesecretarías. Se convierte así en el enlace entre la dirección, las áreas sectoriales y el territorio.

Naharro ha agradecido su labor durante los últimos años y ha destacado su conocimiento de la provincia, su lealtad y su capacidad de trabajo. "Hoy cierra una etapa, pero no se despide de este equipo. Su compromiso con este partido y con nuestra provincia permanece intacto", ha señalado.

Gema Cortés toma el timón orgánico

La elección de Gema Cortés constituye la principal novedad de la nueva dirección. La concejala del Ayuntamiento de Badajoz será la colaboradora más directa de Naharro y la responsable del funcionamiento cotidiano de la organización provincial.

Entre sus tareas estarán coordinar las agrupaciones locales, mantener el contacto con alcaldes y concejales y supervisar las diferentes áreas. Igualmente tendrá un papel central en la preparación de las elecciones municipales y en la adaptación de la estrategia provincial a cada localidad.

La maquinaria electoral

La diputada autonómica Isabel Babiano estará al frente del área de Organización Electoral, mientras que Pedro José Gordillo, director de Promoción Deportiva de la Junta, presidente regional de Nuevas Generaciones y concejal en Fuente del Maestre, dirigirá Movilización.

La alcaldesa de Talavera la Real y diputada provincial Manuela Sancho asumirá Atención al Afiliado. Miguel Ángel Nieto, diputado autonómico y concejal en Guareña, se encargará de Actos Públicos, y la alcaldesa de Fuentes de León, Ana Fernández Salguero, dirigirá Portavocía y Comunicación.

Alcaldes al frente de la política territorial

El poder municipal tendrá una presencia destacada. Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, asumirá Política Local; Roberto Romero, alcalde de Lobón y diputado provincial, dirigirá Política Provincial; e Isabel Cortés Gervilla, diputada autonómica y concejala en Almendralejo, se encargará de Política Autonómica. La Vicesecretaría Jurídica recaerá en Juan Carlos Benítez, alcalde de Oliva de Mérida.

Este bloque estará muy vinculado a la labor de Barrios. Como coordinador provincial, deberá conectar las necesidades de los municipios con la estrategia del partido y con la actividad que desarrolla el Grupo Popular en la Diputación.

Las áreas sectoriales

Álvaro Ballesteros Sánchez, concejal en Don Benito, dirigirá Vivienda y Transformación Digital. José María Benítez, secretario general de Ciencia de la Junta, estará al frente de Agricultura, Ganadería y Mundo Rural; Javier Gijón, concejal en Badajoz, asumirá Economía y Empleo; y Gregorio Gallego, alcalde de Zahinos, dirigirá Infraestructuras y Reto Demográfico.

La Vicesecretaría de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales corresponderá a Margarita Núñez. Agustín Delgado se encargará de Educación y Cultura, y Joel Núñez asumirá Juventud y Deportes. El presidente provincial de Nuevas Generaciones, Alejandro Carvajal, completa un equipo que combina experiencia municipal y renovación generacional.

La Diputación, el gran objetivo

La nueva estructura no nace únicamente para reorganizar el funcionamiento interno. Su principal propósito será aumentar la representación municipal del PP y alcanzar el gobierno de la Diputación en 2027. El equipo también centrará su acción en autónomos, pymes, agricultores, ganaderos, comercio, hostelería, turismo, desarrollo rural y relevo generacional.

Fuera del núcleo operativo, el Comité Ejecutivo Provincial contará con dirigentes como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el candidato popular a la Alcaldía de Mérida, Santiago Amaro. La Junta Directiva incorporará también al exalcalde pacense Francisco Javier Fragoso y a la exconsejera Mercedes Vaquera, que aportarán experiencia institucional sin asumir responsabilidades en la dirección cotidiana. La fotografía del nuevo poder queda así definida: Naharro conserva el liderazgo, Cortés toma el timón y Barrios permanece en el centro de las decisiones.