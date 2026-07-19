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Verano bajo vigilancia

Extremadura encadena más de una veintena de incendios y el Infoex avisa de que el riesgo va a más

Los 23 fuegos registrados en los últimos siete días han afectado a unas 51 hectáreas y tres obligaron a activar el nivel 1

Dos efectivos del Infoex trabajan sobre el terreno mientras un medio aéreo interviene en la extinción de un incendio forestal.

Dos efectivos del Infoex trabajan sobre el terreno mientras un medio aéreo interviene en la extinción de un incendio forestal. / El Periódico Extremadura

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Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El fuego ha obligado a desplegar al Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) en 23 ocasiones durante los últimos siete días. Los incendios registrados en la comunidad han afectado a una superficie aproximada de 51 hectáreas, a la espera de que concluyan las mediciones definitivas.

La actividad se ha repartido de manera prácticamente uniforme entre las dos provincias. Doce de los incendios se han producido en Cáceres y los otros once en Badajoz, según el balance facilitado este domingo por la Junta de Extremadura.

Ninguno de los fuegos ha alcanzado la categoría de gran incendio forestal, reservada para aquellos que superan las 500 hectáreas. Sin embargo, tres de ellos obligaron a declarar el nivel 1 de peligrosidad ante la posible afección a personas o bienes de naturaleza no forestal.

Las activaciones se produjeron en Badajoz, Casas de Don Pedro y Aldehuela del Jerte, dos de ellas en la provincia pacense y la tercera en la cacereña. Todo ello en plena época de peligro alto, vigente en Extremadura desde el pasado 1 de junio.

El riesgo subirá a partir del miércoles

La nueva semana comenzará con un escenario relativamente favorable. El flujo de viento de poniente permitirá mantener inicialmente un riesgo de incendio contenido, aunque las condiciones podrían empeorar a partir del miércoles.

La retirada de la DANA favorecerá la llegada de una masa de aire más cálida procedente del Mediterráneo, que provocará un descenso de la humedad relativa y, con ello, un aumento del peligro de incendios forestales.

Bomberos forestales del Infoex sofocan y refrescan una zona afectada por las llamas para evitar posibles reproducciones.

Bomberos forestales del Infoex sofocan y refrescan una zona afectada por las llamas para evitar posibles reproducciones. / El Periódico Extremadura

La evolución para el tramo final de la semana todavía presenta incertidumbre. Los modelos contemplan tanto la permanencia de esa masa cálida como la entrada de aire más favorable. Este segundo escenario podría venir acompañado, no obstante, de un incremento de la intensidad del viento, un factor que también puede complicar la propagación de las llamas.

Ante estas previsiones, el servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura insiste en la necesidad de extremar las precauciones durante los trabajos agrícolas y en cualquier actividad desarrollada cerca de zonas forestales susceptible de originar un fuego.

Controlado el incendio de Quintana de la Serena

El Infoex también ha desactivado este domingo, en torno a las 16.00 horas, el nivel 1 del incendio declarado en las proximidades de Quintana de la Serena, en la provincia de Badajoz, debido a la posible afección a varias edificaciones aisladas.

El fuego se encuentra controlado después de que los equipos de extinción hayan conseguido detener el avance de las llamas y consolidar el perímetro, con una evolución favorable.

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En el operativo trabajan dos unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción.

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